El fondo IFM alcanza el 10,83% del capital de Naturgy con su opa parcial

El fondo australiano IFM ha alcanzado el 10,83% del capital de Naturgy con su oferta pública de adquisición (opa) parcial sobre la multinacional energética, según ha comunicado este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha suspendido la cotización de la multinacional energética mientras se difundía el resultado de la oferta.

El plazo de aceptación de la oferta se cerró el pasado viernes y estaba dirigida a un máximo del 22,69% de la compañía que preside Francisco Reynés. El fondo IFM había supeditado el éxito de su oferta a alcanzar un 17% del accionariado, si bien en el folleto de la opa indicaba expresamente que podría rebajar este umbral al 10%.

Finalmente, la opa "ha sido aceptada por 105.021.887 acciones, lo que representa un 10,83% del capital social de la sociedad afectada", indica la CNMV. IFM ha confirmado que ha decidido renunciar ese umbral mínimo. Ese porcentaje le dará derecho a nombrar un consejero, en lugar de los dos a los que aspiraba inicialmente.

Los accionistas institucionales de Naturgy (los fondos CVC y GIP con el 20% cada uno) y CriteriaCaixa (26,5%) dejaron claro al mercado que no tenían intención de acudir a la oferta, y además el brazo inversor de La Caixa anunció su intención de reforzarse en el capital de la energética hasta un nivel ligeramente por debajo del 30%.

Los consejeros de Naturgy también anunciaron su intención de no aceptar la oferta a título individual. Pese a que el consejo de administración consideró que el precio ofrecido era "razonable", el máximo órgano de gestión de la energética hizo hincapié en que la propuesta del fondo podría plantear un problema de gobierno corporativo, ante su intención de nombrar a dos consejeros, lo que implicaría la salida de dos independientes.

En concreto, en su informe a la CNMV valorando la oferta de IFM, el consejo ya advirtió de que "no es posible conciliar la voluntad del oferente de reducir el número de consejeros independientes con la de obtener representación en las comisiones en términos equivalentes a los de otros accionistas con participaciones accionariales similares, pues llevaría a incumplir la norma que exige una mayoría de consejeros independientes".

Según señaló el máximo órgano de gestión de Naturgy, "cualquier cambio relevante en el gobierno corporativo (en particular la determinación del número de miembros del consejo y el número de consejeros independientes y su designación o cese), es una decisión que corresponde al pleno del consejo y a la junta general de accionistas y no únicamente a la voluntad de un accionista que, aspirando a ser relevante, no ha lanzado una oferta de control".

Recorte del dividendo

IFM, cuya oferta no tiene carácter hostil, pero tampoco fue solicitada, ha anunciado su intención de apoyar una reducción en el dividendo de Naturgy para sostener las inversiones de 14.000 millones que contempla el plan estratégico a cinco años que la compañía presentó el pasado verano. La Fundación Bancaria La Caixa defendió este dividendo, que supone prácticamente la mitad de lo que dedica a su Obra Social. Ese plan podría estar en entredicho con el recorte a las eléctricas que va a convalidar este jueves el Congreso, y que la ministra para la Transición Ecológica, se ha comprometido a suavizar para no perjudicar a la industria.

En el momento de la suspensión de la cotización, los títulos de Naturgy subían un 0,31%, hasta los 23,02 euros, por encima de los 22,07 euros que ofrecía el fondo australiano en su opa.

La oferta fue autorizada con condiciones por el Gobierno el pasado agosto. A cambio de su visto bueno, durante los cinco años siguientes a la fecha de liquidación de la opa, IFM deberá apoyar la inversión de la sociedad en proyectos vinculados a la transición ecológica; deberá mantener el domicilio social de Naturgy en España y una parte "significativa" de la plantilla de la empresa en el país; también deberá tener una política de dividendos “prudente” vinculada a la transición energética que le permita conservar el rating y cumplir los ratios de endeudamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); no podrá apoyar ninguna protesta de desinversión distinta de las recogidas en el plan estratégico del grupo; ni promover, durante tres años, su exclusión de Bolsa.