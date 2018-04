Intereses de la deuda, impuestos a las tecnológicas y parte del rescate a autopistas financiarán los 3.300 millones extras en pensiones

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha cuantificado el gasto extraordinario que supondrá la subida de las pensiones según IPC este año (1,6%) y el que viene pactada con el PNV a cambio de su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En 2018 el desembolso será de 1.500 millones y en 2019 de 1.800, es decir, 3.300 millones en total.

Para financiar este gasto, Montoro ha mencionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tres vías sin hacer nuevos ajustes en el Presupuesto: "una reducción de los intereses" de la deuda que se pagan por parte del Estado, un menor desembolso por el rescate de las autopistas de peaje, y los impuestos a las grandes compañías tecnológicas que se están contemplando en toda Europa. Recientemente Montoro explicaba que España estudia impulsar un impuesto para gravar a grandes multinacionales de la denominada economía digital, como Google, Amazon o Apple, pero dentro de una estrategia común con un consorcio amplio de países.

Según el ministro de Hacienda el pago por las autopistas quebradas "será inferior al que estaba programando en la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que nos da un mayor margen de gasto". Este gasto iba a alcanzar inicialmente 2.000 millones de euros, de los que se esperaba recuperar entre 700 y 1.000.

En cuanto a la fiscalidad, según Montoro, "habrá que actualizar impuestos, no sobre los consumidores sino sobre nuevas actividades económicas que no pagan suficientes impuestos en nuestro país y en Europa". "Es lógico que vayamos a nuevas fórmulas de gravamen,que sean compatibles con el crecimiento económico y con los ingreso tributarios. Hay una nueva fiscalidad europea, en la que también está trabajando España. Esa fiscalidad es la que vamos a proponer al resto de las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo con la que queremos llegar a un acuerdo".

El Gobierno ha tenido que cambiar completamente su discurso sobre las vías para financiar las prestaciones de jubilación. Hace dos meses, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, no solo rechazó la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear un impuesto a la banca para sostener las pensiones sino que desautorizó la posibilidad de nuevas imposiciones fiscales para la costear las jubilaciones. "Lo que sostiene las pensiones no son impuestos, que destruyen empleo y reducen el crecimiento, sino las aportaciones de empresarios y trabajadores al sistema de seguridad social porque quién no estaba trabajando, ahora está trabajando", dijo Nadal.