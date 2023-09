Inditex dispara su beneficio un 40% y gana más de 2.500 millones en la primera mitad del año

Inditex, la dueña de Zara, Bershka, Massimo Dutti y Oysho, entre otras marcas, ganó 2.513 millones de euros durante la primera mitad de su ejercicio fiscal, que comprende entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Se trata de un nuevo resultado récord para la compañía fundada por Amancio Ortega, ya que es un 40% más que hace un año. Entonces, la multinacional gallega tuvo que hacer una provisión de 216 millones de euros por el cese de sus operaciones en Rusia y Ucrania.

La compañía habla de un resultado “robusto”, según ha indicado su consejero delegado Óscar García Maceiras en la presentación a inversores. El motivo, que el negocio va bien en todas las marcas y en todos los mercados. El beneficio es récord y las ventas en el semestre crecieron un 13,5%. Se situaron en 16.851 millones de euros. Lo que no ha desglosado es qué parte de estos ingresos corresponden al negocio online.

En cuanto a cómo comienza el otoño, de nuevo, optimismo. “Las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes”, asegura Inditex en su presentación. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre de 2023 han crecido un 14%”, en comparación con el inicio del otoño de 2022.

La empresa también ha dado por superados los problemas en las cadenas de suministro, que llevaron a aumentar los inventarios hace un año.

De los 16.851 millones de euros que ha facturado en el semestre, 12.362 corresponden a Zara (incluida Zara Home). Y la enseña que, en volumen, menos factura es Oysho con 346 millones de euros. Sin embargo, es la que más crece, un 18,3%. Mientras, en cuanto a países, Estados Unidos se ha convertido en su segundo mercado por facturación y es donde tiene puesto gran parte de sus objetivos a futuro.

“Inditex tiene presencia en 213 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector altamente fragmentado, por lo que vemos fuertes oportunidades de crecimiento”, indica en la presentación. “Seguimos estimando un creciente aumento de la productividad de las ventas en nuestras tiendas. El crecimiento bruto del espacio en 2023 se situará alrededor del 3% y continúa la tarea de optimización de las tiendas”, añade. Eso se traduce en que tiene menos locales, pero más grandes. A 31 de julio contaba con 5.745 establecimientos, cuando un año antes eran 6.370.

Nuevo sistema de alarmas

La empresa de Arteixo ha indicado a los inversores que está en pleno proceso de cambio de alarmas de sus prendas. “Los equipos físicos para implantar la nueva tecnología de seguridad y eliminar las alarmas duras están ya instalados en las tiendas de Zara a nivel global. Las operaciones de prueba se han iniciado en la campaña Otoño/Invierno 2023 y estarán a pleno funcionamiento a finales del año fiscal 2024”, explica en su presentación de resultados.

Esta misma semana, Primark ha reconocido que está viendo un aumento de los robos en sus tiendas de Reino Unido. George Weston, consejero delegado de Associated British Foods -la dueña de Primark- aseguró en una entrevista con Reuters que la cadena ha aumentado su gasto en cámaras y guardias de seguridad para tratar de combatir los robos y que, pese a los refuerzos policiales, estos no son suficientes. “Están haciendo más, pero no es bastante”, criticó.

También la cadena de distribución británica Tesco alertó de un mayor número de robos y de que estaba equipando con cámaras a su equipo de seguridad.