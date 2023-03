La Inspección sanciona a Ryanair por decenas de contratos temporales “en fraude” justo antes de la reforma laboral

Ryanair firmó decenas de contratos temporales en fraude de ley a finales de marzo de 2022, días antes de que la reforma laboral limitara estos contratos, según ha concluido la Inspección de Trabajo. CCOO denunció esta maniobra en el área de 'handling' o servicio de asistencia a los aviones en tierra de Madrid, donde el organismo público ha detectado “al menos 37 contratos” fraudulentos por los que impone otras tantas sanciones graves a la aerolínea irlandesa, una por cada empleado, que pueden acarrear una multa de hasta 370.000 euros.

El sindicato denunció a Ryanair ante Trabajo por un repentino gran aumento de los contratos temporales en cuestión de días, casi un centenar –“92 contratos”– en un centro de trabajo formado por “unos 250 empleados”, explican desde CCOO. Las firmas justo se produjeron en las dos semanas previas a que la reforma laboral se desplegara por completo el año pasado, con sus nuevos contratos, que limitan las posibilidades de contratar de forma temporal.

De la totalidad de contratos temporales suscritos, la Inspección detecta “al menos 37” fraudulentos, aunque reconoce que no ha incluido en su examen todos ellos. No se han considerado aquellos de las personas que pasaron a ser indefinidas más adelante, ni tampoco los casos en los que los trabajadores se marcharon voluntariamente antes de la finalización de los contratos.

El organismo vigilante del cumplimiento de la legislación laboral detecta esos 37 contratos en fraude de ley, ya que concluye que cubrían necesidades de carácter permanente y no temporal.

Por ello, se ha abierto un procedimiento sancionador a la multinacional irlandesa, que acumula numerosas multas por incumplimientos laborales, desde el impago del salario mínimo, por no proteger a sus trabajadores del calor extremo, la vulneración del derecho a huelga y el “esquirolaje” a su plantilla e impedir elecciones sindicales, entre las más recientes.

Sanción de hasta 10.000 euros por cada empleado

Una de las novedades de la reforma laboral para evitar el abuso de la temporalidad queda reflejada en este procedimiento de la Inspección contra Ryanair. Además de limitar por ley los contratos temporales, con la desaparición del famoso por 'obra o servicio', también se endurecieron las sanciones ante el fraude. Se pasó de sancionar un solo abuso por todos los contratos irregulares detectados en un centro de trabajo a determinar una infracción por cada trabajador afectado.

Esto multiplica las sanciones, que ya no solo es una por una infracción grave, sino en este caso 37 en materia de relaciones laborales, cada una ligada a una multa económica. Además, las cuantías por el fraude en la temporalidad también aumentaron con la reforma laboral, que ahora pueden alcanzar hasta los 10.000 euros por cada trabajador. Es decir, 370.000 euros. En otros casos, una infracción grave en relaciones laborales tiene una cuantía máxima de 7.500 euros.

La Inspección también sanciona a Ryanair con una infracción más, hasta sumar un total de 38 graves, por no entregar al comité de empresa las copias de al menos 6 contratos de trabajo realizados el pasado verano en el plazo establecido.

CCOO ha celebrado la resolución de la Inspección de Trabajo, mientras que en Ryanair no responden a elDiario.es sobre estas numerosas contrataciones temporales en los días previos a la reforma laboral, ni tampoco sobre las sanciones, de las que la multinacional asegura que no tiene constancia. “Ryanair cumple plenamente la legislación laboral española y a fecha de hoy no hemos recibido ninguna notificación oficial de estas sanciones”, responden a este medio.

En CCOO explican que seguirán trabajando para que la aerolínea cumpla con la legislación, a través de la negociación o mediante la intervención de la autoridad laboral si Ryanair no acata las normas. Esta semana hay establecida una reunión en la Inspección de Trabajo para que la multinacional cumpla con creación de una “mesa de seguimiento de empleo”, como obliga el Convenio Colectivo del 'handling'.