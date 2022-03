Los inspectores de trabajo convocan la primera gran huelga de todo su personal el próximo 30 de marzo

La Inspección de Trabajo tiene convocada la primera huelga para todo su personal de la historia del organismo, el próximo 30 de marzo. Desde la plantlla administrativa a los inspectores, pasando por los subinspectores. La gran mayoría de sindicatos ha suscrito la convocatoria de paro, con una concentración previa de protesta el próximo 22 de marzo ante las sedes de la autoridad laboral. El motivo: el incumplimiento de un acuerdo con mejoras laborales con el Ministerio de Trabajo del pasado 7 de julio. El freno a que se ejecuten las medidas “viene de Hacienda”, dicen los sindicatos, pero consideran que Trabajo y el Gobierno en su conjunto deben respetar lo pactado.

El acuerdo con la plantilla del pasado verano contempla un refuerzo del personal administrativo de la Inspección de Trabajo, clave también para su desarrollo más allá de los empleados “actuantes” (inspectores y subinspectores), así como mejoras salariales para ciertos niveles profesionales, la equiparación de remuneraciones entre trabajadores con las mismas funciones que ahora están cobrando diferentes salarios y más recursos para el desarrollo informático del organismo, entre otras materias, explican los sindicatos. Todo ello se acordó el pasado julio con el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, pero aún no se ha llevado a la práctica.

Las organizaciones de trabajadores SITSS, UPIT, FESESS, CCOO, UGT, CSIF, SISLASS y CIG han firmado este miércoles un comunicado en el que informan de las dos movilizaciones convocadas “tras ocho meses de espera”. Las acciones consisten en “un primer día de huelga de 24 horas” de toda la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el próximo día 30 de marzo, precedida de concentraciones de los trabajadores y trabajadoras “ante cada una de sus sedes provinciales para el día 22 de marzo entre las 12:00 y las 12:30 horas, en la Comunidad Autónoma de Canarias el horario será de 11:00 a 11:30 horas para hacerlo coincidente con la acción en ámbito peninsular”.

En diciembre, los representantes de los inspectores de trabajo ya endurecieron el tono contra el Gobierno y amenazaron con la convocatoria de una huelga, que finalmente se ha producido. “No ha habido ningún avance”, denuncia Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical de CCOO en la AGE. Gándara explica que el pasado 24 de febrero se reunieron con el Ministerio de Trabajo, pero que se limitaron a informarles de que estaban en conversaciones con Función Pública en esos momentos. “Hemos preguntado y no tenemos información sobre el resultado de esa reunión”, sostiene el representante de CCOO, por lo que las organizaciones sindicales han decidido dar el paso y convocar una “primera” jornada de huelga.

Trabajo recuerda que es un proceso lento

Desde el Ministerio de Trabajo responden a elDiario.es justo acerca de estas conversaciones con otros Ministerios. Indican que “se están llevando a cabo los encuentros necesarios tanto con Función Pública como con Hacienda para sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá reforzar la Inspección”.

En el departamento que dirige Yolanda Díaz destacan que “la RPT, que aumentará la plantilla de la Inspección en todas las escalas laborales, conlleva un concienzudo proceso administrativo que está siguiendo los cauces previstos. Las organizaciones sindicales conocen la laboriosidad de ese necesario proceso”. Además, recuerdan que el organismo cuenta “con la dotación presupuestaria necesaria para modernizar la estructura de la Inspección, que podrá así seguir cumpliendo con su función social”.

Sin embargo, en CCOO temen que Hacienda esté pensando en no ejecutar los recursos disponibles. “En los Presupuestos se aumentó en un 20% la dotación para la Inspección de Trabajo, como dice la ministra Díaz. Es verdad y con eso se podrían cubrir todas las medidas que acordamos, pero vemos una estrategia de Hacienda por la que te doy el dinero en el papel, pero si no lo ejecuto, me vuelve a la caja”, critica Gándara.

“La plantilla está muy cansada”

“La gente está molesta, muy cansada”, advierte Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS). Coincide Gándara, que advierte de que el personal está llegando al “hartazgo” y está en juego la prestación de un “buen servicio” en este servicio clave que detecta las infracciones laborales.

Los trabajadores de la Inspección han visto aumentar su carga de trabajo en los últimos meses, con más competencias y una apuesta decidida del Ministerio que dirige Yolanda Díaz por este organismo público para hacer cumplir la legislación laboral. “La ministra nos reconoce nuestro trabajo, nos da las gracias por los 370.000 contratos temporales convertidos a indefinidos, pero eso tiene que ir acompañado de recursos”, reitera Ana Ercoreca, “y ese refuerzo no llega”.

“La Inspección de Trabajo y Seguridad Social sufre una acumulación de déficit que colocan su actividad al borde del fracaso. Se carece de la plantilla necesaria, se carece de los recursos técnicos y materiales fundamentales. No existe un reconocimiento al esfuerzo de su plantilla y la colaboración de esta, que es lo que ha salvado el funcionamiento de esta institución en los últimos años, está en vías de agotarse”, recoge el comunicado conjunto de los sindicatos.

Desde la plantilla se advierte de que “la reforma laboral, los planes estratégicos, planes de choque contra los golpes calor, contra los accidentes en el trabajo” y otras medidas aprobadas “de poco servirán” sin una Inspección de Trabajo capaz de vigilar y llevarlos a cabo.