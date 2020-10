Los panaderos piden crear una titulación que dignifique este ancestral oficio

Logroño, 17 oct (EFE).- La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) pide crear una titulación de panaderos/pasteleros para que "haya gente joven emergente que pueda entrar a trabajar a las panaderías", que "necesitan mano de obra para sobrevivir"; y se dignifique ese ancestral oficio.

Así lo ha afirmado a Efe el recientemente elegido presidente de CEOPPAN, el riojano Eduardo Villar, para quien, "por desgracia, España es el único país de Europa en el que no existe la titulación de panadero".

"Ya hemos conseguido meter un módulo dentro de la enseñanza reglada para sacar el título de panadero, muy importante. Hay que dignificar el oficio del panadero", ha insistido.

Ha incidido en que "lo que han conseguido los cocineros lo podemos hacer los panaderos y los pasteleros: dignificar este oficio tan ancestral, tan antiguo, y, sin embargo, tan poco reconocido por la sociedad".

Villar (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1966) ha señalado que el que exista esta formación es uno de los tres retos que se plantea en esta nueva etapa que empieza en CEOPPAN, de la que era vicepresidente hasta ahora.

Ha citado como segundo reto la investigación, que es una herramienta para "evitar los bulos que atacan de forma constante" al pan, como que es malo o que engorda, y de los que, en la actualidad, el sector "no se puede defender".

"Hoy en día, hay grandes profesionales en España que hacen panes saludables y de un alto valor energético y, sin embargo, no tenemos la capacidad para difundirlo", ha subrayado.

Para él, "ahí está el otro pilar, la divulgación. Es importante unirnos a centros especialistas, centros tecnológicos y médicos que sepan transmitir esas virtudes del pan", ha subrayado.

Estos tres pilares, ha proseguido, forman parte de su "misión" al frente de CEOPPAN, que consiste en que "el pan vuelva a ocupar ese lugar en la gastronomía y en la mesa, por el que siempre se le ataca".

Este panadero ha señalado que afronta este nuevo puesto con "ilusión, ganas y un poco de incertidumbre por la situación que atraviesa el país", en referencia a la pandemia de la covid-19, dado que también afecta "bastante" al sector del pan porque "la bajada de ventas afecta a todo".

"El mundo de la panadería no se libra del tema de la covid-19 y está con las ventas bajas", según Villar, para quien, a nivel nacional, "hay sitios que lo pasan peor que otros".

Se ha referido a que para estas zonas de España que dependen del turismo, "el bache que han atravesado en Semana Santa y verano ha sido terrible y muchas panaderías y pastelerías han tenido que cerrar después de muchos años porque no han conseguido sobrevivir a esta incertidumbre de la covid-19"

"Con todo esto que se habla ahora de proyectos del ámbito rural y su desarrollo -ha dicho-, nos estamos olvidando de una cosa muy importante: el ámbito rural necesita pequeños comercios para subsistir la gente que vive allá", pero "a las personas que van de vacaciones les da por ir con las cosas compradas en los supermercados".

Villar ha remarcado que, con esta situación, no se puede evitar que "muchas panaderías y tiendas de los pueblos cierren", pero "no hay que olvidar que un pueblo, sin una panadería y un bar, no es un pueblo".

Ha puntualizado que las panaderías y, en general, esos pequeños comercios que hay en cada pueblo "es necesario que estén para darle vida, para que ese desarrollo rural con el que tanto se le calienta la boca a los políticos pueda ser posible y que esos pueblos existan".

Sergio Jiménez Foronda