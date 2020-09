Yolanda Díaz difiere del ministro de Seguridad Social en su plan para demorar la jubilación: "No es el camino correcto"

Diferencias en el seno del Gobierno sobre la política de pensiones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que fomentar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación, como pretende hacer su compañero de Gobierno el ministro José Luis Escrivá, no le parece el "camino correcto". Así lo ha expresado en una entrevista este lunes en 'La Hora de la 1' de TVE, donde ha explicado que en su opinión esta política "entorpece la capacidad de incorporar a los jóvenes" al mercado laboral y ha adelantado que existe "una negociación abierta" al respecto entre los dos partidos que forman el Ejecutivo, Unidas Podemos y PSOE.

La ministra de Trabajo ha destacado que "el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo", con una tasa de paro del "36,5%", por lo que en su opinión "propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal obviamente creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes".

Yolanda Díaz ha destacado que el mercado laboral en España está "profundamente envejecido", por lo que requiere de renovación, y además ha señalado que la "estructura productiva" en España "no es la de los países europeos", donde está más extendida la prolongación de la vida laboral entre personas de avanzada edad. España es el segundo país de la UE con menos tasa de trabajadores mayores de 65 años, solo un 2,4%.

"Penalizar las carreras profesionales en un país que tiene una estructura productiva que no es la de otros países europeos. Es decir, penalizar que limpiadoras, albañiles, gente que está en el comercio, muchas dependientas, trabajen más allá de esa edad yo creo que no es el camino correcto", ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo.

Negociación entre PSOE y Unidas Podemos

Yolanda Díaz ha respondido sobre los planes del responsable de la futura reforma de pensiones que aprobará el Gobierno de coalición, José Luis Escrivá, y que está a la espera de que el Pacto de Toledo concluya sus recomendaciones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó la semana pasada algunas de las medidas que prepara su equipo para fomentar el retraso de la jubilación efectiva en España, de 64,6 años, para que se acerque más a la edad legal de jubilación, ahora de 65 años y 10 meses. Principalmente, señaló dos vías de actuación: endurecer la jubilación anticipada, sobre todo centrado en las pensiones más altas, y fomentar la "jubilación demorada", por la que se puede alargar voluntariamente la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.

La ministra de Trabajo ha adelantado que además de la negociación que existe entre todos los partidos políticos sobre el sistema de pensiones en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que parece que concluirá en breve, las dos formaciones que componen el Gobierno de coalición también tienen "una negociación abierta" sobre la reforma de las pensiones que va a realizar el Ejecutivo.

Díaz ha añadido que el Ministerio de Trabajo presentará en breve, de la mano del presidente del Gobierno, unas jornadas sobre "la remodelación de las políticas activas" de empleo, con nuevos proyectos dentro del Plan de Reconstrucción europeo para la digitalización del sector, además de una estrategia de empleo juvenil que se conocerá "en los próximos días".

ERTE más allá del 31 de diciembre

La ampliación de los ERTE más allá de septiembre, que negocian en estos días los sindicatos, la patronal y el Gobierno, ha sido otro de los temas sobre los que se pronunciado la ministra. Las tres partes pretenden cerrar esta semana un acuerdo sobre la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, con reuniones diarias. Aunque la propuesta inicial que presentó el Gobierno a los agentes sociales planteaba la prolongación de los ERTE por tres meses más, hasta el 31 de septiembre, Yolanda Díaz ha defendido este lunes que "esta fecha no es la adecuada".

"Probablemente esa fecha no sea la más adecuada y tendríamos que transitar a un poquito más", ha sostenido la ministra, porque coincide con la campaña de navidad y considera que no sería momento de negociar una nueva prórroga, pero se ha remitido a la negociación del diálogo social para que acuerde el periodo de ampliación. Yolanda Díaz ha insistido en un mensaje de "tranquilidad" a trabajadores y empresas sobre la prolongación de los ERTE, que ha asegurado que el Gobierno no dejará caer en los supuestos en que sean necesarios.

Acerca de la protección por desempleo que reciben las personas acogidas a ERTE, Díaz ha afirmado que la intención de Trabajo es mantener su cuantía en el 70% de la base reguladora pasados los seis meses dentro de un expediente, es decir, que se legislaría para evitar que se reduzca al 50% pasado ese periodo.

La ministra se ha referido también a otro de los debates clave en esta nueva prórroga: cómo se aplicará el apoyo diferenciado en los ERTE a los sectores más afectados que pretende aplicar el Gobierno. Los sindicatos y la patronal se oponen en principio a sectorializar la extensión de los expedientes, pero el Ejecutivo quiere centrar los recursos en las actividades más tocadas por esta crisis, como el turismo.

Yolanda Díaz ha afirmado que el Ejecutivo plantea la ampliación de los ERTE por rebrote, para toda actividad que se viera afectada por limitaciones debido a la pandemia, y por otro lado dirigir más recursos públicos a los sectores que más lo necesiten, entre los que ha mencionado el turismo "y toda su cadena de valor", el mundo de la cultura y el transporte, entre otros.

Sobre la nueva ley de teletrabajo, la ministra ha afirmado que está siendo ultimada en la mesa técnica del Gobierno con los agentes sociales para que sea aprobada en breve, aunque todavía no en el Consejo de Ministros de este martes.