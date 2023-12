Óscar Puente: “Hay que mejorar la financiación de las ciudades que optan por la sostenibilidad y utilizar el palo con quienes dan pasos atrás”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aboga por poner en marcha una política basada en “incentivar y mejorar la financiación del transporte público en las ciudades que optan por la sostenibilidad y utilizar el palo con quienes dan pasos atrás, algo que no sucede en ningún país de Europa”. En una entrevista con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, durante la III Jornada de Movilidad Sostenible, Puente ha mostrado su “preocupación” por la “ralentización” de la puesta en marcha de zonas de bajas y la destrucción de carriles bici.

Puente ha reconocido que el Ministerio no tienen competencias para gestionar ámbitos urbanos, pero sí para dar incentivos y ha recordado que hay “consecuencias inmediatas” para los ayuntamientos que van a tener que devolver fondos europeos, por destruir carriles bici que se hicieron a cargo de los fondos europeos.

En este sentido, ha diferenciado las políticas de la derecha que “parece que se opone a todo lo que sale del ámbito de la izquierda”, en referencia a las medidas para hacer más sostenible la movilidad. “España es un caso único”, al revertir medidas que quitaban espacio al coche. “El aire limpio no distingue ideologías”, ha concluido.

“La derecha está en una batalla por la libertad que es sorprendente, se olvidan de que tiene sus límites” y que esta no consiste en “ir en coche a cualquier parte”. “Ese derecho no existe”. Sí, en cambio, “la libertad para moverse en los ámbitos urbanos de una manera eficaz” y no “necesariamente de puerta a puerta y en un todoterreno”. También, ha llamado a reenfocar la movilidad que “está pensada para hombres de mediana edad que tienen coche” y que en muchas ocasiones “deja de lado a las mujeres que se mueven más en transporte público”.

De cara al futuro, ha indicado que el precio del transporte “no marca la diferencia” a la hora de que la ciudadanía se decante por su uso. “El billete no cambia el paradigma, el precio ha servido para recuperar usuarios postpandemia pero va a llegar un momento donde la política tiene que ser otra”, en base a un “transporte público eficaz, que lleve de la forma más rápida posible” por ejemplo con “prioridad semafórica o modernización de flota”.

Un traspaso de Rodalies que “va a ser largo”

Sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat, Óscar Puente ha llevado la vista atrás y recordado que “ya tiene cierta historia” porque “comenzó en 2010”. Ahora, se va a “culminar el proceso de cesión” en tres facetas. La primera, la económica, para “mejorar las inversiones en el servicio”, que es lo más urgente. También, la “operativa” que conlleva la “creación de una empresa publica entre el Gobierno de España y la Generalitat” y la tercera la “infraestructura”, de aquellas líneas dentro del territorio catalán.

“El calendario va a ser largo”, ha reconocido. “El tema es complejo” y “las dos partes asumimos que va a llevar tiempo”. Ahí el “punto de partida” es que “estamos de acuerdo” y que “se van a hacer bien las cosas”.

También ha abierto la puerta a que otras comunidades pidan las competencias en Cercanías. “Si están interesadas, nosotros estamos abiertos a dialogar”.

Decisión sobre el transporte gratuito antes del 31 de diciembre

Sobre la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura de hacer gratuito el transporte para jóvenes y desempleados, Óscar Puente ha adelantado que su cartera está trabajando con el Ministerio de Hacienda. Por un lado, para prorrogar “medidas de incentivo” que ya están en marcha, para contener la inflación. Y, por otro, sobre esa gratuidad para determinados colectivos “estamos dándole vueltas”, en referencia a si será una “implantación inmediata o darnos unos meses para estudiar una política más de medio y largo plazo”. En cualquier caso, la decisión tiene que tomarse antes 31 de diciembre, ha adelantado.

En cuanto a la medida pactada entre PSOE y Sumar de eliminar los vuelos cortos, de menos de dos horas y media cuando hay alternativa en tren, Puente ha apuntado que este tipo de actuaciones “se van a extender en toda Europa y se debería extender en todo el mundo”. En España, ha destacado, contamos una de las redes de alta velocidad con más implantación, que llega al 70% de la población. “Solo nos supera China”, ha recalcado. “Muchas veces nos echamos sal encima, somos cenizos, el éxito de la alta velocidad en España es un éxito de país”. “Hemos creado un ecosistema ferroviario donde la alta velocidad nos cuesta 9 veces menos que en Gran Bretaña, que ha descartado sus proyectos”.

Una inversión que, ha repetido, no se ha priorizado frente al Cercanías y que tiene también en marcha otras infraestructuras como los corredores mediterráneo y atlántico que están en marcha con fondos que superan los 4.000 millones y que tienen el respaldo de Bruselas.

Estrategia de victimización de Ayuso

Puente también ha sido crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que manifestó sus quejas por no estar en la inauguración de la alta velocidad entre León y Asturias.

“En España hay un ecosistema dentro de la M30” por el que “se cree que Madrid es todo”, ha apuntado durante la entrevista. “Díaz Ayuso tiene una estrategia clara de victimismo y de confrontación con el Gobierno de España” y “lleva las cosas al absurdo”.

Puente ha recordado que la presidenta madrileña “nunca ha sido invitada” a inauguraciones que no tuvieran que ver con Madrid, como ocurrió con tramos de alta velocidad en Galicia, Murcia o Burgos. “Inauguraciones de líneas que partían o acaban en Madrid y no se le ha invitado, nunca”. “Es un escenario artificial que ella se ha inventado para alimentar su victimismo y confrontación. Ha hecho el ridículo, algún palo le ha dado la derecha mediática”, ha resumido.