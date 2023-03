Cómo saber cuál es la tarifa de gas más barata cuando la más cara sigue siendo mayoritaria

La tarifa de gas más barata, la de último recurso (TUR), sigue siendo minoritaria pese a haber experimentado en los últimos meses un fortísimo incremento, cercano al 54%, en el número de hogares acogidos a ella. Con el invierno tocando ya a su fin, unos 853.000 clientes domésticos se han pasado a esta modalidad desde el otoño, coincidiendo con la época de mayor consumo por las calefacciones, según datos facilitados a elDiario.es por las compañías que la suministran.

En un mercado que se liberalizó hace ya décadas, la TUR, la tarifa regulada del gas, lleva muchos años siendo minoritaria pese a ser la opción más recomendable para el consumidor. Mucho más al calor de las ayudas públicas para proteger a los hogares de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Esta modalidad está subvencionada temporalmente por el Gobierno. Tiene las subidas trimestrales limitadas por ley y es mucho más económica que las ofertas en el mercado libre que publicitan las energéticas.

Cuatro empresas

La TUR la pueden contratar los clientes con un consumo inferior a 50.000 kWh/año. Desde octubre también se permite que se acojan a ella las calderas comunitarias, para proteger también a las comunidades de vecinos con calefacción central de la exponencial subida del gas (del 163%) en 2022.

La tarifa regulada solo la pueden suministrar cuatro comercializadoras: Naturgy (bajo la marca Comercializadora Regulada, Gas & Power, SA), Endesa (Energía XXI Comercializadora de Referencia, SL), Iberdrola (Curenergía Comercialización de Último Recurso, SAU) y Totalenergies (Baser Comercializadora de Referencia, SA).

Si su factura de gas se la emite una empresa distinta a estas cuatro, no le quepa duda: está usted en el mercado libre. Y si no sabe cuál es su contrato, no se apure: el 70% de los consumidores de gas desconocen la diferencia entre el mercado libre y el regulado, según las encuestas que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El cambio de suministrador es gratuito, puede hacerse por teléfono, a través de la web o presencialmente en las oficinas de atención al cliente de las empresas, y por ley debe ser efectivo en un máximo de 3 semanas. La subvención a las comunidades de vecinos y el inicio de la temporada de calefacciones provocó una avalancha de peticiones el pasado otoño que a las empresas les costó gestionar en las primeras semanas. Esto motivó la apertura de un expediente informativo de la CNMC.

Tal y como recordaba la CNMC en una guía informativa para los consumidores de gas natural publicada el pasado noviembre, “para el invierno de 2022 a 2023, la tarifa TUR es la más barata del mercado, con mucha diferencia, como consecuencia de la aplicación de la Disposición adicional séptima del RD-L 17/2021, que limita la subida de la materia prima (el coste del gas) para la tarifa TUR”.

Tarifas “infladísimas”

¿Cómo de barata? Muchísimo más. Según el último análisis que Facua publicó a mediados de febrero, las ofertas que pueden encontrarse en el mercado libre “siguen infladísimas en comparación con la TUR”. “En la actualidad, las ofertas de las seis compañías analizadas implican pagar entre un 73% y un 139% más por la energía consumida que con la tarifa regulada”. Esto, durante el invierno, ha podido suponer una diferencia de muchos cientos de euros de gas para una familia que utilice el gas natural para calefacción.

Según Facua, con la TUR, un hogar que consuma 400 kWh mensuales paga actualmente 36,09 euros al mes, frente a los hasta 77,04 euros, un 113% más, que pagaría con Repsol, los 73,86 euros de la tarifa en el mercado libre de Iberdrola y los 71,17 euros euros de CHC Energía.

Para un perfil de usuario con un consumo de 800 kWh mensuales, con la TUR que le corresponde -la que se aplica a consumo entre 5.000 y 15.000 kWh al año- la factura mensual es de 69,19 euros, según Facua, mientras que “en el mercado libre, el mismo usuario puede llegar a pagar hasta 156,65 euros, un 126% más, si tiene la oferta de Repsol. Tras ella, las más caras para este perfil de consumo son Iberdrola (146,91 euros) y CHC Energía (133,32)”.

2,43 millones en TUR

Según datos facilitados a elDiario.es por las cuatro comercializadoras que pueden suministrar la TUR, en febrero había ya acogidos a esta tarifa unos 2,43 millones de suministros, frente a los 1.584.602 clientes que la tenían en septiembre, último dato oficial publicado por la CNMC. Si en septiembre la TUR no llegaba al 20% de los clientes de gas (suponía el 19,83% del total), ahora su peso sería de alrededor del 30,5% de los suministros.

Según la CNMC, en septiembre había 7.990.187 clientes de gas, sumando mercado libre y regulado. El 95% estaba bajo los cinco principales operadores del sector: Naturgy (45,39%), Endesa (20,32%), Iberdrola (14,87%), TotalEnergies (11,21%) y Repsol (3,2%).

Transcurrido el invierno, Naturgy, líder gasista español, se mantiene con amplia diferencia como la compañía con más clientes en TUR. La antigua Gas Natural ha cerrado febrero con aproximadamente 1,45 millones de clientes en tarifa regulada, un 25% más que en septiembre. La compañía, que en diciembre habilitó el traspaso automático para sus clientes a través de un formulario en su web, ha sumado unos 292.000 suministros en tarifa regulada respecto a los que tenía en septiembre.

Solo en enero y febrero de 2023, se han pasado a esta modalidad 137.000 nuevos clientes de Naturgy, según fuentes del grupo. El año pasado la compañía ya sumó otros 190.000 suministros en TUR en el segundo semestre. Las altas se concentraron en la última parte del año.

El trasvase ha continuado desde enero, cuando muchos clientes recibieron su primera factura del invierno y se llevaron el enorme disgusto de ver que se había cuadruplicado respecto a un año antes. Fuentes del sector creen que este trasvase histórico se frenará en los próximos meses, con la subida de las temperaturas.

La segunda compañía con más clientes en TUR es ya Iberdrola, la que más crecimiento ha experimentado en el número de clientes acogidos a esta modalidad. Esto le ha permitido desbancar a Endesa por número de suministros en TUR. Iberdrola ha pasado de los 110.114 clientes que tenía en TUR a septiembre a más del triple: unos 370.000 a mediados de febrero.

Por su parte, Endesa ha pasado de 236.369 clientes en TUR en septiembre a 362.019 en la actualidad, un 53% más. En lo que va de año, Endesa ha sumado 48.600 suministros en TUR. Su cartera de clientes de gas se eleva en total a 1.623.737 clientes. El 77% está en el mercado libre. Desde Endesa recuerdan que el grupo ha realizado un estudio de su cartera de clientes en mercado libre para detectar aquellas familias que podrían estar más expuestas a un fuerte incremento en su factura por el contexto actual.

Según datos de la propia compañía, a unos 250.000 clientes de su cartera que están en mercado libre “les conviene cambiarse” a la TUR, por tratarse “de un perfil de clientes con consumos elevados o más estacionales, los cuales utilizan calefacción en invierno y tienen un mayor uso de agua caliente sanitaria. En estos casos, ”Endesa ha decidido dar un paso más allá y comunicar de forma proactiva a estos clientes“ su situación.

La segunda compañía que más crecimiento de clientes en TUR ha experimentado desde septiembre es TotalEnergies. Ha pasado de los 80.128 que tenía en septiembre a los 256.000 actuales. Esta cifra cuadruplica los 60.000 contratos de TUR de gas que tenía a cierre de 2021. Solo en los dos primeros meses del año (hasta el cierre de febrero), su comercializadora Baser ha sumado 74.000 contratos en TUR.

Para atender las peticiones de traspaso a la TUR, “desde julio de 2022, hemos aumentado nuestros medios para incrementar en casi un 300% las horas dedicadas a la atención al cliente en Baser”, indican desde TotalEnergies. “La opción recomendada es el formulario ya que posibilita presentar al instante toda la documentación necesaria para tramitar el cambio de forma efectiva”, añaden desde el grupo francés.