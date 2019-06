'Derivada', un proyecto para visibilizar a la mujer en el arte

"Las mujeres no estamos, no se nos encuentra. No estamos en las exposiciones, premiadas en los concursos, en las becas, dirigiendo museos... Seguimos siendo musas, pero no se nos considera artistas", señalaba Yolanda Rodríguez en la Feria ARCO 2018. Esta artista encabezaba entonces una marcha de más de setenta mujeres que lucían diademas con un signo de geolocalización bajo el lema “estamos aquí”. “Para que no quepa duda de dónde estamos. No somos invisibles, aunque históricamente hemos estado relegadas”.

Son muchos los escenarios que están sirviendo para reivindicar el papel de la mujer en las artes. Así, el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM), que promueve y difunde el arte figurativo de los siglos XX y XXI, inauguraba la exposición Painting Today. International Women Painters para poner de relieve la importancia de la mujer en el mundo del arte y la cultura contemporánea.

Estos son sólo algunos ejemplos de los intentos por situar a las mujeres artistas en el lugar que les corresponde y reparar el daño de cientos de años de historia dominada por el patriarcado. Durante siglos, muchas mujeres han desempeñado un papel importante en las artes plásticas, aunque quedaron ensombrecidas por los grandes autores masculinos. Prueba de ello es que hasta finales del XIX las academias de pintura no admitían mujeres y se les prohibía dibujar desnudos. Incluso hay constancia de que algunas obras realizadas por mujeres fueron atribuidas a pintores y escultores varones. Y hoy en día, la discriminación continúa.

Un proyecto que apuesta por artistas femeninas españolas

La Fundación Banco Santander puso en marcha el año pasado la primera edición de Derivada, una iniciativa con la que pretende impulsar y dar a conocer el talento femenino en el mundo del arte. Dirigida a artistas españolas desconocidas para el gran público, mostraba creadoras que, influidas por teorías o conceptos científicos, intentan plasmar cómo cambia el mundo que nos rodea y cómo afecta a nuestra percepción de la realidad. “Tendemos puentes entre el arte y la ciencia”, dos de las líneas de actuación de la Fundación”, señalan desde la institución.

En la primera edición del proyecto, la protagonista fue Regina de Miguel (Málaga, 1977), “una artista multidisciplinar con trabajos en formatos muy diversos que expresan su interés por cuestionar certidumbres”. La pieza, titulada 190,56, es una cartografía repleta de elementos autobiográficos tomados de los viajes de la artista a México y a la Antártida. Se trata de un trabajo en el que se combinan varias técnicas, desde las más tradicionales a las más innovadoras: fotograbado, impresión digital y estampación sobre latón. Para fomentar el coleccionismo se lanzó una edición de 360 ejemplares numerados y firmados.

Ahora, un jurado de expertos se ha reunido para seleccionar a la artista de la segunda edición de Derivada. En los próximos días la Fundación dará a conocer cuál será la obra protagonista.