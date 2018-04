11 consejos para ahorrar al viajar en coche

Viajar en coche tiene algo especial. Será porque lo podemos hacer a nuestro ritmo, somos dueños de la ruta y paramos donde se nos antoja. Eso y porque no es una forma de desplazamiento sin más, en coche cada trayecto se puede convertir en toda una experiencia viajera más.

Además viajar en coche puede servir para ahorrarnos unos cuantos euros, sobre todo si en él viajamos varios, como una familia o un grupo de amigos, ya que dependiendo del destino puede resultar más económico que si sumamos todos los billetes de autobús, tren o avión que supondría.

Pero eso sí, al viajar en coche hay dos gastos básicos en los que se irán gran parte del presupuesto. Uno la gasolina, del que de momento no te podrás librar. Y otro las autopistas de peaje, a las que por suerte siempre podrás encontrar alternativas.

Sí, seguimos siendo esclavos de la gasolina y el cómo ahorrar al viajar en coche tendrá mucho que ver con ella, pero además de varios consejos que te servirán para gastar el menor combustible posible verás que hay otros detalles que tampoco deberías pasar por alto.

1. Compartir coche

No te vamos a descubrir nada nuevo, pero evidentemente si viajáis varias personas cuantos menos coches llevéis menores serán los gastos, así que compartir es vivir. Además, como seguro que sabes existen plataformas como BlaBlaCar que ponen en contacto viajeros para compartir coche.

Buscar rutas alternativas lejos de los peajes puede economizar el viaje.

2. Viaja con tu propia despensa

El coche se convierte en una prolongación de tu casa y eso te permite llevar lo que quieras contigo. Si quieres ahorrar gastos te será mucho más barato llevar unos bocadillos caseros que no caer en las tentaciones de las áreas de servicio. No tendrás más que parar en una zona de descanso y disfrutar de tus propios manjares, aunque se limiten a un chorizo y una tortilla de patata. ¿Hay algo más auténtico?

3. Evita los peajes

A veces querrás hacerlo y a veces no, una autopista de peaje siempre es más rápida si lo que quieres es avanzar muchos kilómetros en poco tiempo, pero también hará que te pierdas muchas otras cosas, posiblemente mucho más interesantes. Si las evitas te ahorrarás un buen dinero, sobre todo si viajas por el resto de Europa.

4. Planifica tu viaje

Pero no demasiado. Es una manera de optimizar tu tiempo y tu dinero. Gasolina, comidas, alojamientos… si tienes claro lo que quieres hacer en tu viaje conseguirás no caer en gastos innecesarios, pero deja siempre un buen margen para la improvisación, a veces es fruto de los mejores recuerdos viajeros.

5. ¿Y si alquilas un coche?

Si viajas lejos quizá lo más interesante puede ser viajar hasta tu destino en avión y una vez allí alquilar un coche con el que montarte tu propio viaje. Los alquileres pueden no ser baratos pero menos lo sería llegar hasta allí con tu coche si tienes en cuenta gasolina y desgaste del vehículo. ¿Por qué no? Echa cuentas y valóralo.

El móvil puede ser un gran aliado para localizar las gasolineras más económicas.

6. Localiza las gasolineras más baratas

Cuando haces muchos kilómetros cada litro de gasolina cuenta y por tanto el precio de cada uno de ellos también. Esos céntimos de diferencia que hay de unas gasolineras a otras pueden transformarse en un buen número de euros al cabo de un viaje largo. Por suerte hay un gran número de Apps con las que desde tu móvil podrás comparar los precios actualizados de las gasolineras más cercanas, tanto para Android como para iOS.

7. Controla la presión de los neumáticos

Dado que a mayor gasto de gasolina mayor será el gasto de euros, no olvides que es importante que los neumáticos del coche tengan la presión correcta, eso hará que el consumo de gasolina no sea mayor al estrictamente necesario y evitarás que los neumáticos se desgasten de manera irregular. Además, es básico para el correcto comportamiento del coche y por tanto tu seguridad.

8. No sobrecargues el coche

Un exceso de peso en el coche también hace que el consumo de gasolina sea mayor. No caigas en el error de llevar cuantas más cosas mejor ya que tienes espacio, seguro que si viajases en otro medio de transporte no llevarías tantos “por si acasos”.

Compartir coche, llevar nuestra propia comida y cuidar el estado del vehículo también reducen los gastos.

9. ¿Ventanillas bajadas o aire acondicionado?

Aunque creas que usar el aire acondicionado en verano puede incrementar el consumo de gasolina más lo hará si viajas por carretera con las ventanillas bajadas. Si dificultas la aerodinámica del coche al bajar las ventanillas incrementarás el consumo de gasolina ya que el coche se frenará con el aire. Otra cosa es si te mueves por ciudad a baja velocidad, entonces sí te saldrá a cuenta bajar las ventanillas.

10. Una conducción eficiente

Es decir, una conducción que implique el menor gasto de gasolina posible. Para ello es importante no dar acelerones innecesarios, usar marchas largas siempre que sea posible y mantener una velocidad constante en la que aproveches la propia inercia del coche. Recuerda, cuantas menos veces pares en las gasolineras más barato te saldrá el viaje.

11. Cuida el estado del coche

Si tu coche está sano y en perfectas condiciones entonces el consumo de gasolina será el debido. Si no lo está, los niveles no son los correctos, los filtros están sucios y el motor no pasa las revisiones necesarias verás que todo ello repercute en el consumo de combustible.