El Sepe hizo lo posible porque Plasencia tuviera plan Aepsa, según Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha confirmado que el proyecto de actuaciones presentado por el Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) para su financiación con cargo a los fondos del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) ha sido denegado por no cumplir con la normativa vigente.



La concejala de Empleo y Recursos Humanos placentina, Sonia Grande, calificó el pasado jueves de "surrealista" el proceso administrativo que ha desembocado en una resolución denegatoria por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que deja en el aire 144 contrataciones; la concejala de la pedanía de San Gil, Esther Sánchez, ha culpado al alcalde Fernando Pizarro y a ella de mala gestión por haberse dejado perder ese dinero.

Fernando Pizarro. EFE

La Delegación del Gobierno ha subrayado en una nota que en la convocatoria del programa de garantía de rentas del AEPSA de 2018, ha habido 221 resoluciones favorables y tan solo una desfavorable -la de Plasencia- en la provincia de Cáceres.

De igual forma, ha asegurado que los técnicos del SEPE "han dado facilidades" al Ayuntamiento de Plasencia para poder aportar la documentación hasta el momento del cierre presupuestario del ejercicio 2018.

Así, ha explicado que el 9 de noviembre el Consistorio placentino recibió una notificación del SEPE para que subsanara las deficiencias de su proyecto en el plazo de 10 días hábiles, tal y como marca la normativa.

Estar al corriente de pago

El Ayuntamiento aportó la documentación de forma parcial y solicitó una ampliación del plazo por 5 días para completar la documentación restante, que fue concedida hasta el 30 de noviembre, "indicando que también debía aportar el certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social", ha señalado la Delegación del Gobierno.



Posteriormente, el 30 de noviembre, el Ayuntamiento presentó nueva documentación, entre la que no figuraba ni el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, ni el preceptivo certificado de disponibilidad de asignación presupuestaria suficiente para las partidas del proyecto no subvencionadas por el SEPE, ya que la subvención del AEPSA sólo se refiere a mano de obra.



De forma paralela, la Tesorería General de la Seguridad Social emitió un informe el 3 de diciembre en el que se señala que el Ayuntamiento de Plasencia "mantiene deuda".



La Delegación del Gobierno afirma que la voluntad del SEPE siempre ha sido poder aprobar y subvencionar el proyecto de Plasencia, pero la normativa vigente impide poder aprobar la subvención.



"Además de las notificaciones oficiales realizadas de acuerdo con la normativa, ha habido numerosas conversaciones telefónicas entre el personal del SEPE y el personal de la propia Subdelegación del Gobierno en Cáceres con el Ayuntamiento de Plasencia para poder intentar solucionar los problemas del proyecto presentando, algo que, lamentablemente, no ha podido suceder en tiempo y forma".