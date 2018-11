El primer ministro Costa pide tiempo para AVE Portugal-España, que puede no ser el Lisboa-Madrid

El primer ministro de Portugal, António Costa, creen "hay que dar tiempo al tiempo" para que la inserción de Portugal en la red de alta velocidad en la Península Ibérica se haga realidad "y no necesariamente en esa conexión de Lisboa-Madrid, tal vez por otros caminos a los que necesitamos llegar más deprisa".



En una entrevista con Efe, Costa señala que pese a las "excelentes" relaciones bilaterales, hay viejos proyectos pendientes, como el AVE (tren de alta velocidad) entre Lisboa y Madrid, que está todavía muy lejos.



"Ese es un tema tabú en Portugal", admite el primer ministro luso en vísperas de la cumbre hispano-lusa donde se reunirá este miércoles con Pedro Sánchez en Valladolid



"Es un tema que divide y está muy politizado, no hay consenso", señaló Costa, que añade que "seguramente no sea en esta legislatura. Dudo que sea en la próxima", aventuró el líder socialista luso, para quien es prioritario consolidar la recuperación económica y generar un nuevo consenso sobre inversiones.



"Después ya habrá tiempo para retomar ese debate en el futuro", concluyó.



Considera que la "prioridad" en las relaciones con España debe ser "el desarrollo de una relación transfronteriza" que impulse la economía de estas regiones



Se trata de una "ambición" compartida, dijo, que se une a la "visión común" de Madrid y Lisboa en varios aspectos en los que realizan un "trabajo común", como el próximo cuadro financiero plurianual, la política agrícola o la reforma de unión económica y monetaria.



La línea entre España y Portugal "tiene que ser una prioridad en la relación entre nuestros países en los próximos años", sostuvo, para que a través de una "relación transfronteriza" se desarrollen simultáneamente "las regiones más pobres" de ambos lados.



Son zonas, recordó, que "deben ser, como todas las regiones fronterizas de Europa, plataformas de refuerzo de las cooperaciones económicas y de construcción de una frontera ibérica".

Innegociable

El PSOE extremeño ha indicado al respecto que es "prioritaria e innegociable" la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa a través de Extremadura, en respuesta a las declaraciones efectuadas por el primer ministro de Portugal, António Costa.

Ha emitido una nota de prensa en la que recuerda que lo planteado por António Costa "no es una cuestión nueva", pero aclara que sobre ella ya se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas Europeo, que avala, en un informe publicado el pasado mes de junio, que la conexión por alta velocidad entre Madrid-Lisboa por Extremadura es rentable.



El trabajo indica que la línea que pasa por Extremadura cuenta con 10,35 millones de habitantes que tardarían menos de 30 minutos en coche en acceder a las estaciones previstas. Madrid aportaría cerca de 6,2 millones y Lisboa más de 2,8 millones, lo que evidencia el valor de conectar las dos capitales ibéricas, destacan los socialistas extremeños en su nota.



Además, recuerdan que la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, se mostró en el mes de marzo convencida de que se puedan acelerar sus plazos en la conexión por alta velocidad entre Madrid y Lisboa a su paso por Extremadura y acabarla antes del 2030 previsto.

Intereses de la región

La Junta de Extremadura ha trasladado un paquete de asuntos, en materia de ferrocarril, carreteras o incendios, para abordar en la Cumbre Hispano-Portuguesa



Así lo ha avanzado el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, a pregunta de los periodistas después de la reunión del Consejo de Gobierno.



Fernández Vara ha destacado que Extremadura ha tenido una "participación activa" en la preparación de la cumbre.



Por un lado, en las reuniones preparatorias que ha habido, sobre todo la celebrada hace unas semanas en Sevilla, y por otro a través de los contactos con el secretario de Estado de Política Territorial, el extremeño Ignacio Sánchez Amor.



Fernández Vara ha abogado por la participación de los presidentes regionales en estas cumbres, pero entiende la postura de los dos gobiernos de que no lo hagan, para estar "de igual a igual", ya que Portugal no tiene comunidades autónomas.



No obstante, ha señalado que se siente "perfectamente representado por el Gobierno de España".