Vara pide no usar la prisión permanente para dar un "zambombazo" al rival

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aboga por esperar para tomar una decisión sobre la prisión permanente revisable y no usar el debate para dar una ‘zambombazo’ en la cara al rival.



"Esperemos un poco para decidir sobre cuestiones que son tan importantes y sobre todo no le arrojemos a los demás en la cara", ha manifestado Fernández Vara en Canal Extremadura Televisión, donde ha invitado a la reflexión y a discutir el asunto diez minutos entre todos.



El presidente extremeño considera que en un país serio un asunto tan importante no puede salir adelante sin acuerdo, ya que se trata de abordar si un preso va a estar toda la vida en la cárcel o no. Ha planteado si "no cabría hablarlo cuando el país no esté sangrando por la herida".



"Parece como si no me importara tanto si va a ser cadena perpetua o no, como a ver si con la cadena perpetúa te pego un zambombazo en la cara", ha advertido.

La Constitución

Fernández Vara, que ha recordado que la Constitución Española habla de que la pena debe estar dirigida a la reinserción, ha defendido que en determinados casos habría que acercarse al cumplimiento íntegro de la condena. También ha planteado que se podría revisar la pena máxima de 30 años, ya que cuando se implantó la esperanza de vida era mucho menor que ahora.



Considera "inaplazable" la reforma de la Carta Magna, para delimitar claramente las competencias de cada administración y conseguir una armonización fiscal, un proceso en el que a lo mejor habría que ceder al Estado parte de las atribuciones que tienen ahora las CCAA en defensa de lo común, ha apuntado.

"Hay que alcanzar acuerdos"

También aboga por alcanzar un acuerdo en materia de pensiones, y dejar de estar "instalados en la confrontación", e intentar conseguir un acuerdo sobre financiación autonómica antes de las elecciones de 2019, pero para ello, ha subrayado, el Ministerio de Hacienda tiene que poner primero una propuesta sobre la mesa.



Fernández Vara se ha mostrado dispuesto a repetir como candidato en los comicios autonómicos, aunque "todos somos prescindibles".