TeQuieroBailando, la campaña que anima a votar con ‘amor’ frente a los discursos racistas y de odio

Decenas de personas y organizaciones sociales extremeñas se han sumado a una campaña que anima a través de las redes a 'bailar' este 26M en defensa de los derechos humanos y en contra los discursos del odio.

Quieren llenar de 'amor' las urnas frente a los los discursos racistas y antidemocráticos en defensa de los derechos humanos y las libertades. Escenifican un baile común con el que invitan a la ciudadanía a que se movilice y ejerza su derecho al voto con conciencia, porque “está mucho en juego”.

Se trata de la campaña lanzada por la Coordinadora Extremeña de ONGD, que destaca que estas elecciones europeas, autonómicas y municipales van a determinar el futuro de las políticas de educación, medio ambiente o agricultura. También la gestión sobre violencia machista y la protección de la mujer, los derechos de las personas LGTBI o las migraciones.

Es una iniciativa de incidencia política que de una forma sencilla y divertida invita a movilizar a las personas que tenemos más cercana. A la gente que no tiene por qué pensar diferente a nosotros, “pero que por algún motivo se dejan llevar por el desinterés en las próximas citas electorales, o las inercias antidemocráticas”.

La idea es hacerles partícipes de que "están más cerca de nuestra manera de entender la realidad de lo que pudiera parecer".

LA R-Evolución será ecofeminista o no será! 💜💪Gracias a @MZC_Cooperacion por salir a la pista de baile y bailar con nosotras #TeQuieroBailandopic.twitter.com/PlE8tYF6J1 — CoordiExtremeñaONGD (@CONGDEX) 23 de mayo de 2019

En su análisis previo la coordinadora de ONGD detectó que las posturas xenófobas, de odio, están más próximas de lo que puede parecer. Están presentes en las conversaciones de la barra de un bar, en los centros de trabajo o en la calle.

“Pensamos que la mejor forma de desactivar esos pensamientos es desde nuestro plano corto. Apelando a nuestros abuelos, padres o hermanos, a quienes podemos interpelar y con quienes podemos debatir y cuestionar lo que están reproduciendo”, explica Silvia Tostado, presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGD.

Es una campaña que anima al movimiento, "porque el hecho de frenar los discursos del odio requiere activarnos, movernos".

#TeQuieroBailando se está enriqueciendo con las aportaciones de la ciudadanía, y de otras entidades, que suben sus bailes y mensajes con el objetivo de visibilizar “que estamos completamente en las antípodas de esos mensajes que promueven el odio, y que somos muchas más”.

“No vale cuestionar cosas que ya estaban asentadas. No vale poner en duda los derechos de las mujeres, los derechos de las personas homosexuales o las personas migrantes. Hay que responder a las falsedades y al odio".

“Está mucho en juego”

Una de las frases más repetidas en los vídeos es que "hay mucho en juego". Silvia Tostado incide en que son los procesos electorales "en los que más nos jugamos desde hace años, sin duda".

“Creíamos que en España la extrema derecha no estaba, pero nos equivocábamos, claro que estaban. Estaban 'calladitos', en otras fuerzas políticas y movimientos. Ha habido elementos que han hecho que resurjan con un ímpetu y unos mensajes trasnochados importantes”.

Lamenta que a nivel regional incluso estas voces van en contra del compromiso con los derechos humanos que tiene Extremadura. “Su empeño en la eliminación de la AEXCID va a tener en contra la oposición fragante de las organizaciones que representan a la coordinadora. Consideramos que la apuesta por la cooperación al desarrollo tiene que ser clara”.

“Es imprescindible que la ciudadanía, antes de votar, tenga claro cuál es su posicionamiento personal. No vale decir: no soy machista, pero estoy votando a un partido machista. No soy homófobo, pero estoy votando a un partido homófobo".

Entiende que el voto es mucho más que una cuestión individual. “Cuando votamos estamos decidiendo, no solo lo que regule nuestras vidas, sino la de los demás. Se trata de lo público, somos responsables de quienes tenemos al lado. Es imprescindible que nos movilicemos”.

La campaña continuará

Esta campaña nace y se teje en los 'Encuentros de Luchas Globales', donde colectivos, plataformas y organizaciones se reunieron para elaborar mensajes y planificar acciones encaminadas a poner en valor la unión de todas las luchas sociales.

Se han unido para reclamar que existan políticas públicas "que pongan en el centro a las personas", de modo que #TeQuieroBailando continuará una vez pasadas las elecciones.

Las organizaciones que conforman la coordinadora seguirán tejiendo alianzas de cara al próximo otoño a través de un encuentro con organizaciones de diversa naturaleza que permita seguir trazando estrategias comunes.