Se agotan las citas para menores de 80 años en varias zonas sanitarias de Euskadi hasta la llegada de nuevas dosis

Varias zonas sanitarias de Euskadi han agotado ya todas sus citas para la vacunación de personas nacidas en 1942 y 1943, esto es, con 79, 78 y 77 años. Según informa la Cadena Ser, el Departamento vasco de Salud ha confirmado que en varias áreas de salud las personas de esos grupos de edad ya no pueden solicitar una cita por falta de vacunas y se les pide que no llamen por teléfono para no saturar la línea, ni que tampoco acudan a los ambulatorios.

Son varias las personas a las que Osakidetza informó este viernes mediante un SMS que podrían pedir cita para vacunarse a través de un enlace que se les facilitaba y que no fueron capaces de encontrar citas libres. Esta mañana, ese mismo servicio telefónico les ha remitido otro mensaje de texto señalando que hasta la llegada de nuevas dosis de las vacunas no se podrán concertar nuevas citas.

El Departamento de Salud ya informó este viernes que las citas 'online' estarían disponibles hasta que quedasen vacunas. En varias zonas de Salud ya se han agotado todas las dosis y por ello se ha dejado de ofrecer citas en el sistema. Con la llegada de las nuevas dosis se volverán a ofrecer nuevas citas. Según el plan que ha diseñado el Departamento primero se inmunizará a los mayores de 70 años, comenzando por los mayores de 77.