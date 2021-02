Aplazado en Vitoria el desahucio de una familia con tres hijos en el último momento

Una pareja de hosteleros con tres hijos menores que iba a ser desahuciada este martes en Vitoria ha sido notificada "un minuto antes" de que su plazo ha sido ampliado hasta el 16 de marzo. El cierre de la hostelería a causa de la pandemia de la COVID-19 ha dejado sin ingresos a la familia de Javier Cabrera, quien no ha podido pagar las últimas cinco mensualidades de la vivienda en la que reside con su familia. Bajo el portal de la calle de Eduardo Dato se ha concentrado una docena de hosteleros de las asociaciones SOS Ostalaritza y Hosteleros de Vitoria para apoyar a la familia afectada.

La familia de Cabrera había sido denunciada el pasado 22 de enero por la casera por no pagar el alquiler desde agosto. "Pensábamos que la dueña, siendo jueza, lo iba a entender y que daría un poco más de plazo después de casi cuatro años en la vivienda", ha explicado. Sin embargo, ha lamentado que "el abogado de la casera dijo que la notificación de la denuncia había sido devuelta porque el buzón estaba lleno, cosa que no es cierta", por lo que la pareja no pudo "asistir al juicio oral del desahucio".

La pareja ha solicitado varias veces una vivienda para familias vulnerables por la crisis de la COVID-19, pero su solicitud ha sido denegada. Por eso, aunque su desahucio haya sido aplazado, Cabrera ha señalado que "la solución real no llega, una vivienda de protección oficial, un alquiler social o una casa donde reubicarnos los próximos meses".

Cabrera, dueño de la Bodega Picapiedra y el Restaurante El Escarmiento, tuvo que cerrar el primero porque "el negocio era inviable" debido a las restricciones sanitarias y que los propietarios del local no perdonaron el pago de marzo, abril y mayo. El propietario del local del restaurante, abierto en febrero de 2020 justo un mes antes de que comenzara la pandemia, no obstante, en vista de la situación empezó a cobrar la mitad del alquiler a Cabrera, por lo que ha podido mantenerlo.