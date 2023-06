El Ararteko afea al Gobierno de Urkullu el retraso en la prometida ley contra la discriminación

El Ararteko, coincidiendo con la celebración del 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, ha afeado al Gobierno de Iñigo Urkullu que no esté lista ya la prometida ley integral de igualdad en la diversidad y lucha contra la discriminación por orientación sexual. En el calendario legislativo del área de Igualdad, Justicia y Política Sociales, primero dirigida por Beatriz Artolazabal y ahora por Nerea Melgosa, estaba anunciada para el “primer semestre de 2023”, plazo que ya no se cumplirá. Es más, aunque se presentara ya quizás no habría margen en la legislatura para su aprobación definitiva en el Parlamento.

En el programa de Gobierno se indica que la norma está pensada para “desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales (LGTBI) erradicando las situaciones de discriminación”. También para “abarcar todas las etapas vitales de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales así como las diversas realidades familiares y potenciar la autodeterminación de las personas en todos los ámbitos de la vida”. Desea “regular los derechos en todos los ámbitos sociales: familia, sanidad, educación, deporte, cultura y ocio, justicia y seguridad, medios de comunicación, protección social y laboral y relaciones con las Administraciones públicas”. Desde el área de Melgosa indican a este periódico que “se han hecho tres jornadas de trabajo” para preparar el texto y recalcan que “ha participado el Ararteko”, por lo que es conocedor de los avances.

La directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno vasco, Monika Hernando asegura que Euskadi cuenta con “una Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans desde el año 2012 (Ley 14/2012, de 28 de junio, parcialmente modificada en 2019)”. “Una ley que está en proceso de modificación y mejora en el Parlamento Vasco”, asevera en declaraciones a este periódico. “Asimismo, se está trabajando en un proceso participativo de creación de un anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de trato y no discriminación, tal y como reconoce y pone en valor el Ararteko en el informe que ha presentado hoy. En estos momentos, tras la realización de tres jornadas de trabajo con las entidades sociales, instituciones y grupos políticos, se está redactando un texto base del anteproyecto que será contrastado con personas y entidades expertas a finales de año, antes de proceder al inicio formal de su tramitación”, reconoce.

La Defensoría del Pueblo también ha planteado la necesidad de reflexionar sobre la creación de un organismo de igualdad independiente y desarrollar actuaciones para hacer frente a los discursos de odio. El Ararteko es competente para analizar problemas de funcionamiento de las instituciones vascas en materia de derechos fundamentales, también en el ámbito la discriminación y el racismo. El titular del Ararteko, Manuel Lezertua, ha hecho estas reflexiones este miércoles en Bilbao durante la presentación del estudio 'Discriminación y políticas públicas antidiscriminatorias en la Comunidad Autónoma de Euskadi'.

El documento presentado recoge en 474 páginas las actuaciones en el ámbito de la lucha contra la discriminación por parte de las administraciones públicas vascas. En concreto, se analizan las medidas tomadas por parte del Gobierno vasco y las tres diputaciones forales y, en el ámbito local las actuaciones que se han llevado a cabo en Bilbao, Donostia, Vitoria, Barakaldo, Getxo, Ermua, Durango, Portugalete, Basauri, Irún, Errenteria, Ordizia, Eibar, Pasaia, Hernani, así como en la Mancomunidad de Busturialdea. En este sentido, se incluyen guías, programas y actividades para acabar con todo tipo de discriminación, ya sea de género, racial o contra las personas con alguna discapacidad.

Además de la labor de las administraciones, el informe enumera las quejas de los ciudadanos vascos recogidas por el Ararteko y las medidas tomadas para resolver las situaciones discriminatorias. “Las administraciones públicas no discriminan directamente por esos motivos y, en general, aplican la normativa, por lo que son escasas las intervenciones del Ararteko con relación a actuaciones de discriminación directa, aunque la institución del Ararteko ha llevado a cabo numerosas intervenciones que afectan al principio de igualdad y no discriminación”, asegura el documento, que, este 28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ hace hincapié en los casos de discriminación que sufre dicho colectivo.

Informes extraordinarios sobre las personas trans y gitanas

“Las actitudes y discursos en el ámbito de lo social y del debate político que pueden resultar ofensivas y estigmatizantes para las personas LGTBIQ+”, ha alertado Lezertua, que ha informado de que desde el Ararteko han elaborado un informe extraordinario respecto a la situación de las personas transgénero y transexuales. “Otro colectivo respecto al que se han llevado numerosas intervenciones es el pueblo gitano, así con relación a los asentamientos de personas gitanas de origen comunitario, o respecto al empadronamiento; también se han realizado actuaciones referentes a la regeneración urbanística de barrios degradados, así como respecto al hostigamiento que sufrió una familia gitana”, indica el informe.

Durante la presentación del documento, que ha contado con la presencia de la directora de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización, Inmaculada de Miguel, y de la responsable del área de inclusión social del Ararteko, Itziar Barrenkua, Manuel Lezertua ha asegurado que Euskadi es “una sociedad que está muy concienciada y quiere avanzar cada vez más”, sin embargo ha considerado “altamente relevante” poder contar en Euskadi con una Ley de Igualdad de trato y no discriminación para “garantizar mejor el derecho a la igualdad de trato, el respeto a la dignidad de cada ser humano y la protección ante cualquier discriminación”.

Para Lezertua, uno de los problemas más graves que tiene Euskadi en la lucha contra la discriminación es la falta de una institución independiente y adecuadamente dotada en materia antidiscriminatoria, además de las deficiencias en el diseño y funcionamiento de los órganos consultivos representativos de minorías que actualmente existen. También es negativa, según ha destacado, la “presencia de discriminación, prejuicios y estereotipos en redes sociales” y las “deficiencias en la lucha contra el discurso de odio o en la recogida y análisis de datos sobre igualdad y discriminación así como en las estrategias y planes de lucha contra la discriminación”.

Para resolver estas problemáticas, el estudio enumera 27 conclusiones y 13 recomendaciones entre las que se incluye, en primer lugar, la elaboración y aprobación de una Ley vasca integral en materia de igualdad de trato y no discriminación. “Se estima necesario avanzar en la elaboración, ya prevista, de un marco jurídico propio destinado a garantizar con carácter general y transversal el derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación, que permita dotar de coherencia jurídica a la legislación y normativa sectorial, así como crear un marco preciso para la adopción de medidas antidiscriminatorias y de acción positiva. Ese marco jurídico debe regular, en especial, cuestiones como la protección y reparación a las víctimas, la planificación estratégica o la creación de las estructuras necesarias para promover medidas contra la discriminación que garanticen su eficacia”, recoge el documento. No obstante, el Lezertua ha reconocido que, aunque “se están dando pasos importantes a lo largo de este año” por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, será “difícil” su aprobación en esta legislatura.