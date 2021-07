Asociaciones LGTBI alertan de una agresión homófoba a una pareja de jóvenes en Bilbao

La coordinadora LGTBI 28-J de Bizkaia, compuesta por un grupo de asociaciones que defienden los derechos LGTBI, ha denunciado una agresión homófoba a una pareja de jóvenes la madrugada de este domingo en el Casco Viejo de Bilbao. Los hechos ocurrieron sobre las 00.10 de la noche cuando según informa 'El Correo', dos jóvenes se estaban "dando un beso en la calle" y un individuo "comenzó a insultarles, a llamarles maricones e hijos de puta".

El Ejército y la Guardia Civil reclutan jóvenes en las calles vascas por vez primera en cuatro décadas

Saber más

ADI!

Bart gauean ERASO HOMOFOBO bat izan zen BILBON.



Erasorik ez erantzunik gabe!



Adi deialdietara!



-------------------------------



ATENCIÓN

Ayer a la noche se produjo una AGRESIÓN HOMÓFOBA en BILBO.



¡Ninguna agresión sin respuesta!



¡Atención a las convocatorias! pic.twitter.com/zzP3Pcbkrj — E28 Bizkaiko Koordinadora (@e28koordinadora) 11 de julio de 2021

Fuentes de la Policía Municipal de Bilbao confirman a este diario que tras el aviso, una patrulla acudió al lugar de los hechos, la calle de los Fueros. Según informan, un joven había sufrido "un trato vejatorio e insultos", a consecuencia tuvo un ataque de ansiedad y fue atendido por una ambulancia. Gracias a la descripción facilitada por los testigos se identificó a la persona. Sin embargo, al no haber denuncia no se ha comenzado ninguna investigación al respecto. "Estamos a la espera de la denuncia para proceder con la investigación, hasta el momento no ha denunciado nadie", apuntan las mismas fuentes policiales.

A raíz de lo ocurrido, la Coordinadora LGTBI 28-J ha convocado una manifestación este lunes a las 20.00 en la plaza Unamuno del Casco Viejo. De la misma manera, durante este fin de semana, han organizado concentraciones en las tres capitales vascas para denunciar el asesinato de Samuel, en A Coruña. Alrededor de 600 personas partieron el pasado sábado a las 19.00 horas desde la Plaza Zabalburu rumbo al Ayuntamiento, entre gritos de "¡Samuel, escucha, seguimos en la lucha!" y "Samuel no ha muerto, lo han asesinado".

Durante la manifestación también ha querido denunciar los ataques recuentes a personas homosexuales en Euskadi. Hace unas semanas se hizo viral un vídeo en el que cuatro jóvenes de Donostia bromeaban acerca de pegar y hasta matar a personas homosexuales con sus propias manos. "Imagínate metiéndole un puñetazo y así, tumbándolo", decían en el vídeo. Un mes antes, las amenazas llegaron a cumplirse cuando Ekain, un joven de Basauri, fue atacado entre 13 personas, 9 de las cuales están siendo investigadas por la Ertzaintza, al grito de "maricón de mierda". En su caso, el joven tuvo que ser trasladado al hospital después de que los golpes le dejaran inconsciente.