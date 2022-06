El BBK Live regresa con promesas de “comodidad” para 100.000 asistentes frente a los festivales “estresados”

Dos años después, más de 100 artistas y de 100.000 personas volverán a darse cita en Kobetamendi, en el 15 aniversario del festival de música BBK Live, los próximos 7, 8 y 9 de julio. A escasas dos semanas del evento, su director, Alfonso Santiago, confiesa que hay “presión”, “nervios” e “inseguridad”, pero también muchas ganas. “Hay cierto respeto a la vuelta, pero a diferencia de otros festivales, que lo que han intentado ha sido volver más grandes y amplios, nosotros hemos tratado de seguir teniendo identidad, una forma de hacer las cosas y de ofrecer tanto al público como a los trabajadores, comodidades. No queremos estresar aún más ese mercado, que ya está bastante estresado, sino en hacerlo mejor”, ha confesado en una entrevista con este diario tras la presentación del BBK Live que ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de Bilbao.

Las comodidades de las que habla Santiago son dos de las que más preocupan al público festivalero: la primera, cómo llegar y la segunda, cómo de higiénicos serán los baños. Al situarse en Kobetamendi, fuera del centro de Bilbao, la ida al festival supone una espera de una o dos horas, debido a que la mayoría de las personas acuden a los autobuses a la misma hora. Con el objetivo de ordenar la subida y no sufrir el estrés de las horas pico de acceso al festival, la organización pone este año, de manera experimental, un servicio extra de autobuses con pre-reserva. El coste del viaje será de 1,5 euros, estará disponible solo para la subida y será necesario reservarlo con antelación desde la página web o la app del festival. Este servicio estará disponible en los próximos días. “A lo largo de los últimos 14 años hemos intentado plantear distintas medidas, fuimos aumentando autobuses, pero vimos que era imposible de solventar el problema porque todo el mundo quiere subir a la misma hora. Por muchos autobuses que pongas, que hemos llegado a tener hasta 65, da lo mismo. Eso nos estaba afectando reputacionalmente a nosotros y la calidad del festival, en el sentido de que la gente que quería llegar se pasaba una hora esperando el autobús. Lo que implica el tener que reservar una plaza es el mismo sistema que tiene cualquier compañía de autobuses, los autobuses van a salir a todas las horas, pero tienen que reservar su sitio si no quieren esperar. Así podremos dar un mejor servicio”, ha explicado.

La segunda mejora se trata de una obra de mejora de la red de agua y saneamiento que mejora los baños y elimina los conocidos como baños químicos. Mejoras que, como ha detallado, dependen exclusivamente de la organización y se realizan pensando en la comodidad del público. Sin embargo, según ha confesado, la mayor dificultad a la hora de crear un festival como el BBK Live y que mantenga su esencia año tras año, reside en lograr un cartel que impacte y llame la atención del público. “Podemos realizar mejoras como los autobuses o las mejoras en instalaciones que dependen de nosotros y de nuestro capital conseguir, pero lo otro depende de un mercado externo que automáticamente nos afecta. Hay artistas que te dicen que sí que van de gira pero que valen siete veces más que el año anterior. También hay una fuerte competencia, ya que muchos de los artistas por los que apostamos nosotros muchas veces apuestan también el resto de festivales. Eso lo que hace es hacer mucho más difícil la contratación”, ha indicado.

A pesar de ello y de que Bad Bunny, uno de los cabezas de cartel anunciados en 2019 se echara atrás -según Santiago por otros compromisos como participar en una película en EEUU- el escenario principal conocido como 'Nagusia', será testigo de la única actuación en festivales europeos de LCD Soundsystem este 2022, de la única actuación en la península de Stromae y de la única actuación en el país de Pet Shop Boys. También actuarán el trío de berlineses Moderat, The Killers o el famoso colombiano J Balvin, que será cabeza de cartel el sábado 9 de julio. Otros artistas nacionales e internacionales como Nathy Peluso, Dorian, Carolina Durante, Bomba Estereo o Placebo, también actuarán, repartidos en los 11 escenarios restantes. “Una de las mayores dificultades a lo largo de estos años, cuando ya has trabajado 15 años en este festival y has hecho todo lo que has hecho, es conseguir un cartel sobradamente atractivo para el público. La atomización del mercado y la dificultad para conseguir artistas hacen que cada año sea algo muy complejo y duro de conseguir”, ha confesado después de detallar que el presupuesto con el que cuenta el festival ronda lo 10 millones de euros, mientras que una cabeza de cartel puede llegar a cobrar cerca de 3 millones por actuación.

Además de las actuaciones en Kobetamendi, como viene siendo habitual desde hace años, el festival bajará al centro de la ciudad con la programación Bilbao BBK Live Bereziak, de acceso libre y para todos los públicos, repartida en 4 escenarios. A partir del jueves 7, en plena Gran Vía actuará la orquesta colombiano-navarra Goxua’n Salsa, banda que mezcla salsa de los 60, 70 y 80 con música latina y cantada en euskera. Por el resto de escenarios pasarán Los Niños Jesús, la banda liderada por Jordi Évole, con su repertorio en clave festiva de clásicos de ayer, hoy y siempre, la chilena Soledad Vélez, el flamenco-pop de Soleá Morente o los catalanes Mainline Magic Orchestra.

“Más allá de lo que tienes, lo importante es qué eres y en eso es en lo que estamos trabajando. Estamos luchando en esta ciudad por hacer un proyecto interesante, grande desde la perspectiva de la ciudad, de hacer algo atractivo y único. Seguramente el BBK Live no es el más grande de España ni de Europa, pero cuando la gente de Europa o España lo valora entre los más importantes y eso tiene que ver con la dirección artística, con la forma de tratar al público y con el recinto y la ciudad. La mayor parte de la gente, cuando llega a Kobetamendi se asombra porque ven un espacio natural, un lugar verde, con árboles, mientras que la mayoría del resto de festivales se hacen en parkings o en espacios con escasa personalidad. El sitio en el que más entradas seguimos vendiendo es en Madrid, con mucha diferencia y eso es porque hay mucha gente en Madrid y en Barcelona que creen que es un buen momento para disfrutar de un festival y para hacerlo en una ciudad fuera de la suya”, ha señalado el director, que ha detallado que las pulseras para acceder al festival se podrán recoger “próximamente” en los puntos habituales, en San Mamés, en la sala BBK y BEC! y se podrán recargar con dinero virtual desde el momento en el que sean adquiridas, ya que en el festival no se podrá utilizar dinero convencional ni tarjetas de crédito.

Trabajo “justo”, donaciones y campañas contra agresiones

Preguntado por si han solventado las situaciones de precariedad de los trabajadores que denunciaron largas horas de trabajo en el festival sin haber sido abonadas, Santiago ha reconocido que en 2019 tuvieron “un problema con una subcontrata”. “Ese problema afectó a 250 trabajadores de 3.800 que tenemos. Nosotros estábamos pagando a la subcontrata, pero ella no pagaba a los trabajadores y decidimos eliminarla. Nos preocupa mucho el trabajo justo, ese es uno de nuestros ejes. Estos dos años ha sido importante cuidar a toda la gente que trabaja alrededor del festival, que es freelance, porque en estos dos años ha sido la gente más desprotegida que ha habido”, ha confesado.

Otro de los factores que según Santiago hacen que el BBK Live “sea distinto a otros festivales” es el carácter social del mismo. Desde hace años se realizan recogidas de las tiendas de campañas que los festivaleros dejan en Kobetamendi para entregar a asociaciones. El año pasado se llegaron a recoger 300, según ha destacado. Esta edición colaborarán con Zierbena Sarea, Zaporeak y Ongi Etorri Errefuxiatuak y todo lo recaudado será destinado a las personas refugiadas y afectadas por la invasión rusa en Ucrania. También se ayudará a las familias necesitadas de Euskadi gracias a la donación recaudada a través de las invitaciones y que distribuirá el Banco de Alimentos de Bizkaia.

En cuanto a lo relativo a agresiones machistas, sexistas o contra la comunidad LGBTIQ+ durante el festival se llevará a cabo una campaña bajo el lema 'No es no', se habilitará una oficina que atenderá casos de agresiones y se ha reeditado la guía informativa en 4 idiomas, -en euskera, castellano, inglés y francés-, sobre cómo actuar, identificar y responder ante las agresiones sexistas.