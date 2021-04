Libreros y escritores defienden en Bilbao que el libro sea considerado un bien esencial con una feria casi como las de antes de la pandemia

Los libros han vuelto a decorar los stands de las calles Pedro Ibarretxe y Berastegi de Bilbao, como cada 23 de abril, Día del Libro, antes de la pandemia. El año pasado, debido al coronavirus, la feria tuvo que trasladarse al 23 de julio. Éste viernes, sin embargo, ha podido celebrarse casi como en las ediciones anteriores, con menos firmas y mascarillas, pero con la misma ilusión por dar la relevancia que merece en el mundo de la cultura y en la sociedad en conjunto.

"Si algo ha puesto de manifiesto esta época que nos está tocando vivir, esta época de pandemia y el confinamiento que hemos pasado es la importancia que tienen el libro y la lectura para la ciudadanía. Nos ha ayudado en unos momentos difíciles por eso hoy queremos reivindicar el papel del libro, que el libro vuelva a recuperar el papel central que tiene que tener en el ámbito cultural y desde ese punto de vista, queremos pedir todo el sector del libro a las autoridades pertinentes que el libro sea considerado un bien esencial para que las librerías podamos estar abiertas en todo momento", ha manifestado el presidente de la Asociación de Libreros de Bizkaia, Kepa Torrealdai, haciendo referencia al cierre de las librerías durante el confinamiento y las pérdidas económicas que eso supuso para el sector.

Escritores como Jon Arretxe, Txani Rodríguez, Toti Martínez de Lezea, Félix González Modroño o Inma Roiz no han querido perderse la feria compuesta por 44 casetas, a la que también han acudido la alcaldesa en funciones Amaia Arregi y el concejal de Cultura Gonzalo Olabarria. A lo largo de la jornada, también habrá más actividades en otros puntos de la ciudad, como un espectáculo literario-musical en Bidebarrieta Kulturgunea o un acto performance en la calle Ercilla que realizará Marcos Salinero con motivo de su libro 'La religión de las hormigas'.

Jon Arretxe, creador de la saga Touré, un joven sin papeles africano que es detective y que próximamente será el protagonista de una mini serie de televisión, ha manifestado su frustración con la pandemia y la situación actual como consecuencia del coronavirus. "Vivimos una situación que es una mierda. Esta frustración es desesperante, pero tampoco es cuestión de quedarse en casa llorando y mientras haya gente que se empeñe en seguir montando el Día del Libro, aquí estaremos. Seguimos vivos, que no es poco", ha apuntado el escritor.

"Durante el confinamiento me dio por pensar qué sería de nosotras sin las librerías, con las librerías cerradas y me pareció debastador. En el confinamiento las ciudades fueron más hostiles simplemente porque no hubo librerías. Este día nos ayuda a alejar ese temor y es de verdad una de las celebraciones más especiales de los últimos años. Ver aquí a los libreros y libreras, lectores y lectoras hace que alejemos ese temor que se nos instaló", ha señalado Txani Rodríguez, que el año pasado publicó 'Los últimos románticos'.

Por último, Toti Martínez de Lezea, quien lleva más de 20 años acudiendo cada 23 de abril a esa calle, ha querido felicitar el día del libro a las personas que se han acercado. "Siempre vengo encantada, hoy más que nunca porque la mayor parte de las veces ha llovido y hoy no llueve, podemos pasearnos, podemos vernos, aunque sea con la cosa esta, podemos vernos los ojos, hablar de libros, estar con los libreros y lectores y estar entre compañeros y amigos", ha indicado la novelista vasca.

En ausencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la alcadesa en funciones, Amaia Arregi, ha agradecido al sector y a los libros su papel como refugio en los últimos meses. “Durante el confinamiento del año pasado, miles de personas consiguieron escapar gracias a los libros, de aquella distópica situación que alteró nuestras vidas para siempre". Y es que los libros siguen estando ahí para ayudar a quien se acerca a ellos a evadirse: “Hoy la situación es totalmente diferente, más esperanzadora sin lugar a dudas, a pesar de la fatiga pandémica... Y una vez más, para hacer frente a ello, los libros nos esperan como viejos amigos, como amigos desinteresados dispuestos siempre a ensanchar nuestros horizontes”, ha concluido Arregi.