Calvo reivindica el feminismo como "la mejor manera de fortalecer la democracia" en el aniversario de los socialistas vascos

La vicepresidenta Carmen Calvo ha aprovechado las celebraciones por el 135.º aniversario del socialismo en Euskadi para reivindicarse como feminista. Apenas dos días después de las críticas por la abstención del PSOE en la votación para la tramitación de la 'ley trans' en el Congreso, Calvo ha abanderado el feminismo como "la mejor manera de mantener fortalecida la democracia". "No hay libertad sin la igualdad con los demás", ha solemnizado.

Calvo, que acompañaba de manera telemática a la vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, presente en los actos de Bilbao, ha situado el feminismo en el centro de la transformación social con la que ha de hacerse frente a los retos que suponen, entre otros, el cambio climático y la digitalización. "No se va a poder hacer nada sin nosotras ni contra nosotras. Cualquier cosa que en una decisión con justicia no beneficia a las mujeres no es feminismo y no es entonces socialismo del que necesitamos en el siglo XXI", ha apostillado. Calvo ha señalado el asesinato, en apenas una semana, de cuatro mujeres y el hijo de una de ellas a manos de sus parejas para ilustrar la "agenda" pendiente, en la que también incluye la brecha salarial, las diferentes tasas de desempleo y la desigual afección de la pandemia en hombres y mujeres. Este mismo jueves, ha ingresado en prisión un hombre de Urnieta (Gipuzkoa) por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja y amenazarla con un cuchillo. "Es la gran tarea de la democracia y las mujeres no vamos a parar hasta que en las agendas de Estado no se reflejen mucho más nuestros problemas", ha señalado Calvo, que es vicepresidenta primera del Gobierno y también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Calvo se ha excusado por su ausencia en las celebraciones del socialismo vasco por la crisis que se está viviendo en la frontera de Ceuta con Marruecos. "Tengo que estar pendiente de Ceuta, de los menores que están todavía allí, que los estamos protegiendo y cuidando para que con ayuda humanitaria y la legalidad en la mano vuelvan pronto con sus familias, que los están esperando al otro lado, en Marruecos", ha señalado.

"Cómodo con la cogobernanza"

La vicepresidenta ha lanzado también un guiño al PNV, socio mayoritario de gobierno de los socialistas en Euskadi. "Este Gobierno de España, sostenido fundamentalmente por el Partido Socialista con nuestros 120 escaños, se siente cómodo en la cogobernanza, se siente cómodo reconociendo la Constitución, reconociendo nuestra historia y nuestra diversidad", ha apuntado. "Sabemos que los espacios para avanzar, para que la política le llegue a la gente con resultados reales en su vida, requiere que entendamos que la única manera de practicar valores democráticos es reconocer que el otro existe y que hay que ceder siempre", ha añadido Calvo, que pide huir de "la confrontación por la confrontación".

En el aniversario del socialismo vasco, Mendia ha recordado que la primera mujer que llegó a formar parte del Ejecutivo en Euskadi era mujer. "El Partido Socialista ha liderado la iniciativa para ir consolidando un país más libre e igual. Hemos estado en todas y cada una de las leyes que han ido desatando los nudos con los que se quería amarrar a la mujer", ha destacado. La cabeza visible de los socialistas vascos —es su secretaria general, además de vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo— ha reivindicado el trabajo de su partido. "Todos los gobiernos en los que participan los socialistas están volcados en rescatar social y económicamente a Euskadi y a España y a prepararlas para ambas transformaciones", ha subrayado Mendia, que también ha recordado que en octubre se cumplirán diez años desde el cese definitivo de la violencia de ETA, momento que también tuvo "al socialismo al timón".