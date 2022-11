Cámaras, alarmas y tarjetas de acceso en los hospitales vascos para evitar nuevos robos de bebés

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha presentado este martes cambios en el protocolo para reforzar la seguridad en las maternidades de los siete hospitales vascos que disponen de este tipo de unidades. No son definitivos, porque tienen que ser validados por órganos internos como la comisión de seguridad del paciente, pero Sagardui los ha dado por “adecuados” y ha destacado que vienen respaldados por “expertos”. Se trata de una campaña bautizada como 'No me dejéis solo' -en realidad es el mismo nombre que tenía ya el protocolo anterior- y llega como consecuencia del secuestro en el hospital de Basurto de Bilbao por parte de una joven que accedió con un uniforme sanitario y se llevó a un recién nacido.

Entre las medidas nuevas se prevén cámaras de videovigilancia, apertura de puertas “mediante tarjeta electrónica identificativa” o, “en el caso concreto de Basurto, cierre de puertas de accesos laterales del pabellón y equipar la puerta de emergencia con una alarma”. Hay más iniciativas propuestas, como “mejoras en la gestión de la trazabilidad de los accesos”, “sensibilizar a las plantillas sobre la obligatoriedad de la identificación de profesionales mediante una tarjeta personal visible”, “identificar a cualquier persona que se encuentre en las instalaciones” o garantizar la “custodia” de los uniformes, ya que la mujer iba vestida como sanitaria en el momento en que se llevó al bebé de una habitación con el supuesto ánimo de hacerle una prueba. Eso sí, Sagardui ha reconocido que es relativamente sencillo obtenerlos también fuera de Osakidetza. Asimismo, se incidirá en entregar “en papel” información a las familias -con la pandemia esta práctica se había eliminado- y colocar carteles con el lema 'No me dejéis solo' tanto en las cunas como en las habitaciones.

Ha señalado Sagardui que se trata de aunar la “seguridad” y la “necesidad de las amatxus” de recibir visitas, aunque ahora con “accesos controlados”. Sobre los hechos que han motivado los cambios ahora conocidos, ha enfatizado que “la primera responsabilidad recae en la persona que robó el bebé”, ya que “entró como hacen miles de personas cada día y suplantó a una trabajadora”. Eso sí, ha admitido que la configuración singular de Basurto en pabellones también jugó un papel. Son siete las maternidades y, según la consejera, cada una precisará de unas actuaciones en función de sus características “arquitectónicas”. No se ha detallado en ningún momento el coste económico del plan ni se ha detallado qué precisa cada una de ellas.

El caso que ha motivo estos cambios se produjo en octubre. La joven, según se relató en un inicio, intentó varios raptos al acceder a varias habitaciones. Finalmente, sí convenció a una madre con la excusa de una prueba que siempre se realiza en la propia estancia y con presencia de los progenitores. A las horas, devolvió al bebé en una vivienda del barrio de Santutxu y ella fue arrestada en otro punto de Bilbao. Tras ser puesta a disposición judicial, quedó en libertad con cargos e ingresó precisamente en Basurto para ser atendida en el área de Psiquiatría. La familia del bebé demandó una orden de alejamiento y expresó su agradecimiento a la vecina de Santutxu por recoger al niño.