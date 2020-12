"Están en Dover parados y encima la Policía los ha sancionado por estar en el arcén", denuncia un transportista vasco

Un camión de la empresa vizcaína Robertrans ha quedado atrapado en Dover, Inglaterra, después de que Francia suspendiera el tráfico de mercancías para tratar de frenar la expansión de la nueva cepa del coronavirus. El chófer, que lleva en un lado del arcén desde este lunes por la noche, viajaba para realizar una entrega. Cuando regresaba a Euskadi, la Policía lo ha sancionado y le ha impedido viajar.

El cierre de la frontera con Reino Unido decretada por Francia ha bloqueado la ruta más habitual de los camioneros españoles desde la isla a la península, entre los puertos de Dover, en el sureste de Inglaterra, y de Calais, en el noroeste francés.

"Teníamos varios envíos a Inglaterra y este camión concretamente era el último e iba a Bristol. A la vuelta, con esto de la cepa nueva que ha salido los han parado allí y están parados desde ayer. Hasta esta noche no les dejan circular. Están allí sin medios, sin servicios, sin nada y parados en la carretera. Encima la policía los ha sancionado por estar en el arcén. No tienen dónde parar porque las áreas de servicio están llenas, no caben más camiones", cuenta a elDiario.es/Euskadi Roberto Bueno González, propietario de la empresa.

Ahora deberá esperar hasta las 22.00 para poder volver a circular, pero calculan que no llegará a Euskadi hasta el miércoles a medio día debido a las caravanas provocadas por las restricciones de movilidad.

Según explica Bueno, no han tenido problemas para viajar durante el estado de alarma, puesto que cada país emitía un salvoconducto que debían llevar firmado y los chóferes debían realizarse una prueba PCR para poder realizar el viaje. "Rellenabas todo, hacías la prueba y listo, nos dejaban, pero en Inglaterra en ese sentido son muy drásticos y no nos dejan movernos", lamenta.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, confía en que se resuelva de forma inminente, puesto que el bloqueo afecta ya a cerca de 10.000 camioneros españoles.