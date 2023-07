Una comisión evaluará la posible implantación en Euskadi de la tasa turística que quiere Donostia

La Mesa de Turismo de Euskadi ha creado una comisión de trabajo -solicitada por el Parlamento Vasco- para volver a evaluar la puesta en marcha de la denominada tasa turística, el gravamen que se abona ya en varias partes del mundo por cada pernoctación. Este foro de expertos analizará todas las variables que se deben tener en cuenta a la hora de plantear la implantación de un impuesto sobre las estancias.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha presidido este jueves la Mesa de Turismo en la que se han abordado también cuestiones relacionadas con el sector como el reglamento europeo de alquileres de corta duración, los fondos Next Generation y la situación normativa, informa Europa Press. El Gobierno, asimismo, ha informado de que en la Mesa se ha abordado el mandato de la moción 22/2023 aprobada en el Parlamento y que instaba a la creación de una comisión de trabajo específica para estudiar, debatir, reflexionar y hacer un análisis “en profundidad” sobre la tasa turística, demandada principalmente en Donostia.

“Yo he sido muy claro hasta ahora en el tema de la tasa turística y lo voy a seguir siendo: la implantación de un impuesto sobre estancias turística debería partir del consenso. Este es un debate que ya se abordó en la pasada legislatura, con instituciones locales y en esta Mesa de Turismo en 2019”, ha recordado el consejero. En este sentido, ha matizado que en estas reuniones se estableció un criterio “generalmente en contra” de la tasa turística por parte del sector turístico y de “la gran mayoría de municipios”.

“Es este un tema que no figura en el acuerdo de Gobierno, ya que no se ha considerado prioritario para esta legislatura, marcada, no lo olvidemos, por una pandemia. Por tanto, no hemos considerado que se dieran las circunstancias ni el consenso para la implantación de un impuesto a las estancias turísticas en esta legislatura”, ha insistido. No obstante, ha precisado que desde el Gobierno están abiertos a evaluar “cualquier propuesta seria, que respete el Concierto Económico y el Estatuto de Gernika, y siempre teniendo en cuenta dicho consenso, ya que aquí entran en juego elementos tributarios en un territorio con una arquitectura institucional compleja, como bien conocemos”.

El consejero ha analizado igualmente la situación del turismo en Euskadi, y ha destacado que los datos de los seis primeros meses del año -excepto los registrados por los camping en junio que todavía no están disponibles- señalan que Euskadi crece en torno a un 14% respecto a 2022. “El crecimiento es importante pero no quiero centrarme solo en eso, sino en cómo estamos creciendo. Hay dos datos que me parecen muy relevantes. Primero, el crecer ese 14% fuera de la temporada estival; y segundo, que el crecimiento se concentra especialmente en el turismo internacional, que ha sido nuestra gran apuesta”, ha señalado Hurtado. Y ha apostillado: “El aumento del turismo internacional supera ya el 19%, frente a un 5% de turismo nacional. En los meses de mayo y junio hemos recibido más turistas internacionales que nacionales”.