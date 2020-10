El confinamiento de Euskadi no impide que los turistas franceses sigan llegando

A pesar del estado de alarma y el confinamiento de Euskadi, los presidentes autonómicos no tienen las competencias para cerrar las fronteras de un país, por tanto, la que separa Francia y el País Vasco sigue abierta. Al coincidir esta semana con las vacaciones escolares en Francia, algunos turistas, al no encontrarse con ningún tipo de control fronterizo, se han dejado ver en ciudades como San Sebastián o municipios como Hondarribia o Irún.

"No se han dado por enterados, tanto en la ciudad como en la oficina sí que ha habido esta semana turistas franceses, porque además esta semana coincide con las vacaciones escolares allí y hasta el 30 de octubre tienen vacaciones, entonces estas dos últimas semanas sí que está habiendo mucho turista francés. Cuando han entrado en vigor estas nuevas normas parece que ellos no se han enterado y siguen viniendo. Como no han encontrado controles y las fronteras siguen abiertas siguen su marcha", informan a elDiario.es/Euskadi desde la Oficina de Turismo de San Sebastián.

Cuando acuden a las oficinas de turismo, se les informa de la nueva situación del país, pero “no se les puede expulsar”, aclaran desde esta oficina. Sin embargo, lo que sí que realizan son aclaraciones a las personas que llamen con dudas sobre sus reservas de viajes o el estado en el que se encuentra Euskadi con respecto a las medidas de seguridad decretadas para evitar contagios por coronavirus. “En ese caso sí que se les está diciendo que las fronteras dentro de la propia provincia están cerradas, no se puede transitar entre una localidad a otra si no es por motivos laborales o sanitarios, pero que por vacaciones se les está diciendo que no se pueden desplazar", confirman.

En los municipios limítrofes con Hendaya (Francia) como Irún y Hondarribia es común que los franceses acudan a trabajar o realicen actividades de ocio, incluso esta semana, a pesar de las restricciones de movilidad. Desde Bidasoa Turismo, que engloba la información relativa sobre los dos pueblos guipuzcoanos, explican a este diario que “durante estos últimos días sí que se han realizado algunas consultas, porque al estar abierta la frontera tienen posibilidad de pasar” y, que sí que es cierto que en las calles y tiendas se ve a franceses, pero no demasiados”. “La cuestión es que en Irún y Hondarribia todos los días hay franceses, pero no se sabe si son turistas o son personas de Hendaya que vienen por trabajo. Como por el momento no tenemos datos sobre hoteles, es difícil saberlo. Cuando acuden a las oficinas se les dice que no pueden estar aquí, pero eso tampoco es trabajo de las oficinas de turismo”, comentan a este periódico.

Una situación similar se vivió la semana pasada cuando Navarra decretó su confinamiento, pero dejó abiertos una docena de pasos fronterizos con Francia. Al encontrarse en confinamiento perimetral los navarros no pueden viajar a Francia, sin embargo, en el caso de los franceses, la Comunidad Foral no tiene competencias para impedir que realicen este trayecto. Por el momento, en Francia se ha decretado un toque de queda de 21:00 a 06:00 horas, pero se están estudiando nuevas medidas para detener al virus, como un posible confinamiento que duraría al menos cuatro semanas.