Crean 'Ingura', un espacio en Internet para 'euskaldunizar' a adultos

Con el objetivo de que las personas tengan más facilidades a la hora de aprender euskera, desde HABE, entidad financiada por el Gobierno vasco que trabaja en la enseñanza de la lengua vasca a adultos, han creado 'Ingura', un espacio en Internet con el que aprender euskera a través de ejercicios y juegos. En un principio, la plataforma se desarrollará en Moodle, pero, según han confirmado, “la prioridad” es crear una app para móviles con la que los alumnos podrán realizar los ejercicios desde cualquier parte.

El proyecto, que ha sido presentado por las lingüistas Eskarne Lopetegi y Maite Goñi este jueves en Bilbao, tiene como punto de partida los ejercicios para aquellas personas cuyo nivel de euskera sea el inicial, es decir, el llamado A1. Para estas personas, en el Moodle de 'Ingura' habrá un total de 60 unidades de euskera y 100 horas de clases, que incluirán vídeos informativos, ejercicios y juegos. A la mitad de esas unidades podrán acceder de manera gratuita. Sin embargo, si quieren seguir aprendiendo euskera y subir a un nivel mayor, tendrán que hacerlo a través de la opción 'premium', pagando una cuota o inscribiéndose en los 'euskaltegis', que dan opción a clases presenciales y en grupo.

Según ha explicado Goñi, para que el alumno “no se aburra”, los ejercicios serán “intuitivos y sencillos”. “Hemos estado estudiando tecnologías diferentes y hemos decidido incluir vídeos con explicaciones para que sea más sencillo. La tecnología que utilizaremos también nos da la oportunidad de trabajar la locución, gracias los audios y grabaciones que podrán realizar los alumnos”, ha detallado. No obstante, como han confirmado, aún no tienen “del todo definido” el capítulo sobre la gamificación, por lo que no han desarrollado del todo los juegos que se utilizarán durante el aprendizaje.

“Se trata de un proyecto abierto en el que podemos ir añadiendo información y formatos”, ha indicado Lopetegi, que, preguntada por si tendrán acceso personas que quieran estudiar euskera fuera de Euskadi o de España ha señalado que “por supuesto puede acceder a la plataforma alguien que esté en Murcia o que esté en el extranjero. En 'Ingura' podrán juntarse para aprender personas de cualquier parte”, si bien ha recalcado que uno de los objetivos es que llegados a un punto, los alumnos quieran matricularse en euskaltegis o acceder al dispositivo 'premium' en el que tendrán opción a entablar conversaciones con otros alumnos y con profesores de euskera.

Por el momento, los niveles que han presentado han sido el A1 y el A2, pero la intención es llegar hasta el C1 a través de la plataforma. En cuanto al nivel A2, incluirá 160 horas de clases y 80 unidades de aprendizaje, pero no han definido cuántas de ellas tendrán acceso gratuito para los alumnos que se inscriban. Aun así, han confesado que no será posible que un alumno pueda pasar de un A1 hasta un C1 con solo los ejercicios que propone la plataforma.

Espacios informales para hablar en euskera

El proyecto también incluye “espacios informales” sin la presencia de los profesores en los que, además de aprender, los participantes podrán entablar conversaciones en euskera entre ellos sobre otros temas que les interesen a través de la web. Eso sí, según han bromeado, su intención “no es crear un Tinder”. “Queremos que se sientan cómodos para hablar en euskera entre ellos no solo de los ejercicios, sino de otros temas que les interesen. No vamos a crear un Tinder, pero sí que tengan la libertad de compartir lo que quieran en espacios destinados a ello”, han concluido.

Por el momento no hay fecha para el estreno del Moodle, pero han adelantado que la intención es que la app con los contenidos para alumnos de A1 vea la luz el próximo diciembre. Una vez lista, todos los contenidos serán volcados en la red y estarán disponibles para cualquiera que quiera utilizarlos para aprender euskera. A pesar de ello, han confesado que se trata de un proyecto a largo plazo que se irá desarrollando, editando y completando “poco a poco”.