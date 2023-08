Critican una guía para enfermeros de Osakidetza para atender pacientes cuando no haya médicos

El sindicato ESK ha calificado de “burla” a la ciudadanía y a los profesionales de Osakidetza la entrega de una guía a enfermeros con criterios de derivación en caso de ausencia de personal facultativo médico, un documento publicado por 'El Correo'. Tras lamentar la “falta de planificación, precarización e inseguridad jurídica”, ha exigido a Salud recursos humanos y materiales.

En un comunicado, ha explicado que recientemente desde Osakidetza se ha entregado una guía a enfermeros de PAC y centros de salud que “fija, en caso de ausencia de personal facultativo médico, los criterios de derivación y a qué centro deben trasladar a cada persona atendida en base a su gravedad”. Para el sindicato ESK, “esto es una burla” tanto a la ciudadanía como a los profesionales que están trabajando en el Servicio Vasco de Salud, informa Europa Press.

El sindicato ha recordado que lleva “años” denunciando “la deriva privatizadora y la imposición de recortes” en la sanidad, sobre todo en la Atención Primaria, y que este verano ya ha alertado de “la falta de planificación en las sustituciones, la precarización en las contrataciones y la inseguridad jurídica en la que deja a las profesionales de enfermería”. Sin embargo, ha lamentado, “la única medida que se digna a tomar es un guía de actuación que no aporta nada que la enfermería no sepa o no desarrolle en otros ámbitos”.

ESK considera que, con esta iniciativa, Osakidetza pretende “lavarse la cara, intentando diluir su responsabilidad histórica en la falta de profesionales de medicina de centros de salud y en los recortes que, de manera constante y consciente, lleva adelante en Atención Primaria”. Por ello, ha exigido al Departamento de Salud que “abandone estas políticas que solo buscan un deterioro constante de la sanidad pública” y que implemente “las medidas imprescindibles para dotar a la Atención Primaria de los recursos humanos y materiales para que pueda así prestar la asistencia sanitaria que se merece la ciudadanía de este país”.