David Soto, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en Irún: "Hemos roto las inercias de acuerdos entre PNV y PSE-EE. Existen mayorías alternativas en Euskadi"

David Soto (Irún, 1990) es parlamentario vasco, secretario de Organización de Podemos en Euskadi y portavoz municipal en su localidad natal. Soto ha presentado con el alcalde socialista, José Antonio Santano, la coalición de Gobierno, una excepción a las alianzas en Euskadi entre el PSE-EE y el PNV. Se felicita, en conversación con este periódico, por haber roto esquemas e "inercias". Cree que la fórmula puede extenderse a otros ámbitos institucionales.

¿Son conscientes de que este pacto trasciende del ámbito local de Irún y que se ha convertido en un tema relevante que afecta a la política general en Euskadi?

Sí. Rompe las inercias de acuerdos entre el PNV y el Partido Socialista, que están extendidas en todos los ámbitos institucionales. Dibuja que en Euskadi existe una clara pluralidad política, que también existen mayorías alternativas a las imperantes en estos momentos. Y también deshace bloques. Podemos pactaba con el EH Bildu y el Partido Socialista con el PNV. Pues ese elemento se rompe y genera posibilidades de entendimiento. En este caso es a nivel local, pero esperamos que también tenga un recorrido a otros niveles. Y siempre sustentados en acuerdos programáticos, que es básicamente la esencia en la que nosotros basamos este tipo de acuerdos. Es una colaboración fundamentada en acciones que mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía.

Comenta que estos acuerdos se pueden extender a otros ámbitos. Sin embargo, el PNV dice que esto es una “anécdota” y que se queda en Irún.

Tan anécdota no será cuando un acuerdo presupuestario que se vio hace un año también en Irún suscitó tantos quebraderos de cabeza y tantas declaraciones públicas del PNV. Lo que plantea esto en el imaginario colectivo, en nuestra opinión, es que existen posibilidades de mayorías alternativas a las existentes a día de hoy y que el PNV no tiene por qué ser el elemento central de los acuerdos, que hay más actores en el panorama político vasco que interactúan y que pueden alcanzar acuerdos. Es la patrimonialización que el PNV hace de las instituciones vascas y de muchos ámbitos sociales y culturales de este país. Consideran que si ellos no participan de las decisiones, pues son decisiones erróneas o, en su defecto, las ningunean o las empequeñecen.

¿Qué hace diferente a Irún para que se den este tipo de acuerdos?

Desde luego, aquí el clima político o la relación política entre el PNV y el Partido Socialista no es que haya sido la mejor ni ejemplo de entendimiento y cordialidad. Supongo que también eso ha propiciado que haya interlocución y diálogo entre otros actores. Pero creo que siempre se tiene que empezar por algún sitio. Y qué mejor lugar que este teniendo en cuenta la tradición de la izquierda que ha tenido históricamente. Estamos convencidos de que, en estos momentos de incertidumbre y de precariedad galopante y de miedos por lo que supone la pandemia y sus consecuencias, ofrecer estabilidad al Gobierno de coalición es la mejor fórmula.

El alcalde ha tendido la mano a acuerdos con otras fuerzas. Ha citado a EH Bildu pero ha descartado una coalición a tres.

Nunca ha estado encima de la mesa. Numéricamente tampoco es necesario. El Partido Socialista y Elkarrekin Podemos-IU suman mayoría absoluta en el pleno. Pero obviamente tendremos que escuchar a otros actores y hacerles partícipes de las soluciones ante una situación tan compleja. Coincide también que es verdad que en el acuerdo presupuestario de 2020 EH Bildu formó parte de los pactos. Ahora mismo se está gestionando en Irún un presupuesto que se aprobó fruto de un entendimiento entre las tres fuerzas políticas y probablemente en los próximos meses también se tramitará el nuevo presupuesto de 2021. Cuando vayamos ahora la tramitación del presupuesto del 2021 esperamos también, como mínimo, reeditar los números del año pasado y que se pueden ampliar.

Bienestar Social, Igualdad, Memoria, ... ¿Qué objetivos se marcan para las áreas que van a gestionar?

Básicamente todas tienen que ver con los derechos sociales. Lo que vamos a procurar es hacer un ejercicio de mayor escucha que la que se hacía hasta ahora, dedicarle más recursos a las políticas sociales en Irún e intentar poner en marcha ciertos programas como habilitar pisos tutelados que permitan a las personas sin hogar hacer un proceso de reinserción social. Hay que darle perspectiva también al área de Igualdad y LGTBI, un eje poco desarrollado a lo largo de los últimos mandatos. De todas formas, el programa de Gobierno se desgranará la próxima semana una vez las bases de los diferentes partidos ratifiquen este preacuerdo.