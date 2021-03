Declaran ante el juez los investigados por insultar al ertzaina fallecido al caer su coche al río Urumea

El Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián ha acogido este lunes la declaración de tres de las cuatro personas que están siendo investigadas por los insultos vertidos en redes sociales al ertzaina fallecido al precipitarse al río Urumea el pasado mes de diciembre, tras una denuncia interpuesta por el sindicato Erne. El portavoz del sindicato Erne Aitor Otxoa, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha explicado que los investigados, tres de ellos guipuzcoanos del barrio donostiarra de Intxaurrondo, de Oiartzun y Hondarribia, han mostrado arrepentimiento ante el juez. El cuarto no ha declarado aún, al residir en Castellón.

Según ha señalado, estas tres personas "admiten los hechos, que han hecho esas declaraciones en los diferentes medios, esas publicaciones, y se arrepienten y se dan cuenta de la gravedad de lo hecho". Otxoa ha afirmado que desde Erne no van a "cejar en el empeño" para que estos delitos de odio "no queden impunes". "No podemos admitir insultos y ataques de este tipo", ha subrayado, al tiempo que ha detallado que la investigación "está abierta y hay más perfiles todavía sin sacar realmente la identidad de los que lo hacen".