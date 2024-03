Denuncian “machismo” en dos plantas de Álava del grupo CIE Automotive: “En una han despedido a todas las mujeres”

El pasado 13 de noviembre el sindicato ELA denunció que “las tres únicas mujeres” de la plantilla de producción de la planta CIE Mecauto de Vitoria, una de las fábricas de la empresa CIE Automotive, habían sido despedidas. “Las trabajadoras despedidas son las tres únicas mujeres que hay en toda la plantilla de producción, siendo una de ellas miembro del comité de empresa y que además, se encontraba en una situación de incapacidad temporal con una baja médica”, critican desde el sindicato.

Según argumentan, “la decisión de los despidos se ha tomado de manera unilateral y sin contar en ningún momento con el comité de empresa para poder evaluar posibles alternativas”. Ioritz Pérez de Mendiguren, responsable de Industria del sindicato ELA confirma a este periódico que tras una denuncia anterior interpuesta por el sindicato la empresa contrató a las tres mujeres que han formado parte de la plantilla durante los últimos cuatro años. “La empresa, sin previo avisó, las echó a la calle. Desde el sindicato estuvimos trabajando para interponer una denuncia jurídica, el comité de empresa realizó una asamblea, pero finalmente, la empresa incrementó las cantidades de dinero de las indemnizaciones de despido que en primer lugar les habían ofrecido y las tres las aceptaron porque eran conscientes de que el ambiente dentro de la fábrica si se reincorporasen sería negativo para ellas y prefirieron marcharse a otros trabajos”, explica Pérez de Mendiguren.

No se trata de la única queja sobre el machismo en las fábricas que CIE Automotive tiene en Euskadi. Uno de los extrabajadores de CIE Alcasting, en Legutio, se ha puesto en contacto con este periódico para denunciar que “las únicas mujeres que hay están trabajando en los puestos peor remunerados como mano de obra de producción o administración”. “En los puestos de responsabilidad solo hay hombres, al igual que en la sección de mantenimiento o utillajes. A medida que se va ascendiendo solo hay hombres. Nunca verás a mujeres en puestos de dirección, salvo una supervisora que por encima tiene un superior que toma todas las decisiones”, sostiene este antiguo trabajador de la empresa, que asegura que entre los argumentos que se escuchaban en la fábrica para no contratar a mujeres estaba que “eran muy indecisas y problemáticas”. “Está normalizada una mentalidad propia de la década de 1920”, reconoce.

Preguntados por estas cuestiones, desde CIE Automotive argumentan a elDiario.es/Euskadi que son “un equipo de 25 mil personas en 19 países. De esas 25 mil personas, el 20% del total de la plantilla son mujeres. En un entorno tan amplio, no hacemos comentarios sobre aspectos internos de gestión de la compañía porque sería imposible por razones evidentes”. “En cualquier caso, disponemos una política de diversidad e inclusión muy exigente donde se ponen en marcha acciones en las distintas plantas productivas del mundo para fomentar la diversidad de género, edad, cultura y funcional. Además, tenemos un sistema activo de compliance (una herramienta clave para garantizar el cumplimiento normativo y ético en las organizaciones) para cualquier tipo de comportamiento no ético o prácticas discriminatorias. Por ello, esas acusaciones no tienen sentido”, señalan.

Según el informe anual de la empresa de 2023, en total trabajan 20.332 hombres y 4.573 mujeres. Ellos cuentan con un salario medio de 18.960 euros, mientras que ellas, de 17.510, lo que equivale a una brecha salarial del 7,64%, sin embargo, el propio informe y la empresa revelan que “la brecha salarial es del 92,4%”.

En cuanto a los puestos de dirección en las distintas fábricas, 894 son ocupados por hombres y 118 por mujeres, en los cargos para los que es necesaria una titulación, hay 5.771 hombres y 112 mujeres. Por último, en los cargos inferiores hay un total de 13.915 hombres y 3.617 mujeres.

Desde el sindicato ELA señalan que son conscientes de que “la dirección o gerencia de cada fábrica es autónoma en la forma de proceder con sus trabajadores aunque, las decisiones estructurales de este tipo (haciendo referencia a los despidos de CIE Mecauto) seguramente vienen de arriba”. Este periódico se ha puesto en contacto con la fábrica de Vitoria, que ha preferido que las declaraciones las realicen directamente desde CIE Automotive, sin entrar a valorar la situación concreta de su taller.