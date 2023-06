Dimite el alcalde de Bermeo de EH Bildu, en su primer día en el cargo, tras sufrir un accidente y dar positivo en alcohol

Asier Larrauri, de EH Bildu, pasará a la historia como uno de los alcaldes más breves. Sólo unas horas después de tomar posición este sábado como nuevo alcalde de Bermeo ha tenido que dimitir tras dar positivo en alcohol después de sufrir un accidente.

Él mismo ha explicado en un comunicado, en el que “pide disculpas a los bermeotarras por no haber tenido el comportamiento ejemplar que exige la responsabilidad que me dieron”, que la pasada madrugada sufrió un accidente en Sollube y en el posterior control arrojó una tasa superior a la permitida por la ley. “Siempre he creído que los cargos públicos deben tener un comportamiento ejemplar, y cuando eso no ocurre, que deben dar un paso a un lado”, dice.

Larrauri ha presentado la dimisión a la dirección de EH Bildu para “no dañar la imagen del pueblo, ni dañar el buen nombre del partido al que represento”. Larrauri será sustituido , en principio por otro de los integrantes de la lista de EH Bildu en ese municipio, aunque desde la formación no han querido todavía concretar el nombre.

La dirección de EH Bildu en Bizkaia ha aceptado a dimisión de Larrauri y le ha agradecido “el trabajo realizado en favor de su municipio y de la izquierda soberanista”. “Si por algo destaca la izquierda soberanista vasca es por su credibilidad y el compromiso con su pueblo y con la ciudadanía vasca, lo que obliga a todos sus cargos públicos a actuar en consecuencia, con un comportamiento ejemplar y transparente”, han señalado.

EH Bildu arrebató este sábado la alcaldía de Bermeo al PNV, pese a que la formación jeltzale fue la formación más votada en las pasadas elecciones municipales. Larrauri accedió a la alcaldía con el apoyo de la plataforma Guzan, y como consecuencia del pacto, el cabeza de lista de Guzan, Xabier Ortuzar, será el teniente de alcalde del municipio costero.