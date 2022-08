Donostia saca los toros de su programa de fiestas mientras Bilbao los promociona como actos oficiales de la Aste Nagusia

El programa de fiestas de la Semana Grande de Donostia, que este sábado muchos donostiarras llevarán en sus manos, no incluye los toros, pese a que este año habrá tres corridas en la plaza de toros de Illumbe, los días 13, 14 y 15. El consistorio donostiarra ha alquilado la plaza a los promotores pero no destina a las corridas de toros ningún tipo de financiación, por lo que consideran que no deben incluirse en el programa festivo. “Es una actividad privada que no tiene que ver con el Ayuntamiento, y por lo tanto no tiene por qué tener ningún reflejo en el programa”, señalan desde el Ayuntamiento de Donostia.

Las mismas razones servirían para el consistorio de Bilbao. Aunque la mitad de la propiedad de la Plaza de Toros de Vista Alegre sigue siendo municipal -la otra mitad es de la Casa de Misericordia- la gestión se encuentra externalizada y se trata de una actividad privada a todos los efectos. Sin embargo, las corridas de abono figuran en el programa de la Aste Nagusia bilbaína de este 2022, como se hacía también antes de la pandemia y de que se externalizara la gestión de la plaza, que ahora se ha reconvertido en un espacio multiusos, denominado BIVA (Bibao Vista Alegre) que podrá acoger diferentes eventos, pero que sigue teniendo en la feria taurina de las fiestas su principal foco de actividad.

Fuentes de el Ayuntamiento de Bilbao han justificado a elDiario.es/Euskadi que los toros se promocionen en el programa festivo, pese a que “no hay subvención municipal a las corridas”, porque “como en años anteriores, el programa, además de incluir las actividades municipales, contiene también agenda de otros eventos que no dependen del Ayuntamiento, como puede ser Ferias de Artesanía, Concurso Gastronómicos, barracas o circo”.

Pero lo cierto es que, aunque sí figuran actividades como el Concurso Gastronómico y otras actividades que organiza Bilboko Konpartsak, y el Ayuntamiento sí comunica a través de diversos canales otras actividades como las de las barracas, en el programa de fiestas propiamente dicho, el circo, por ejemplo, se nombra solo en la visita a los niños del Hospital de Basurto, pero no se hace referencia a sus funciones, como tampoco figuran cono actos oficiales del programa de fiestas las horas a las que se representan las obras de teatro del Euskalduna, el Arriaga o el Teatro Campos.

Elkarrekin Podemos Bilbao ha presentado esta misma semana una pregunta en el Ayuntamiento para que se expliquen los motivos de que la feria taurina figura en el programa. La pregunta, firmada por el concejal Xabier Jiménez López, interroga al área de fiesta del consistorio por lo motivos de que se “incluyen las corridas de toros en el programa festivo, si estas no son organizadas ni por el consistorio, ni por la federación de konpartsak, Bilboko Konpartsak”.

En este sentido, recuerda que con motivo de la Aste Nagusia 2022 se han editado 210.000 ejemplares de mano del programa que se repartirán en los hogares, Centros Municipales, Oficinas de Turismo o de Información y hoteles. “Se pone así a disposición de la ciudadanía el programa de Aste Nagusia 2022 que recoge información de las más de 400 actividades organizadas por el Consistorio, así como, las que impulsan desde las konpartsak de Bilboko Konpartsak. En el mismo, se hace referencia a las diversas corridas de toros que se celebrarán durante las fiestas de Bilbao. Sin embargo desde el año 2019 la mencionada plaza está arrendada a una empresa privada, Toreo, Arte y Cultura BMF S.L (Bailleres-Martinez Flamarique)”. “¿Cuál es el criterio para incluir las corridas de toros en el programa de fiestas, cuando estas son organizadas por una empresa privada y para no incluir las actividades que otros agentes privados organizan coincidiendo con la Aste Nagusia 2022?

Además, pregunta si va abonar la empresa adjudicataria de la plaza algún importe “por los más de 210.000 programas de mano que han sido buzoneados con su programa taurino sin coste alguno por el momento para la misma”.

Manifestaciones antitaurinas

Este mismo sábado tendrá lugar en Donostia una manifestación antitaurina en contra de los toros en la ciudad, que tendrá una feria reducida a tres días. Desde Gipuzkoa Antitaurina, que agrupa a una veintena de colectivos ecologistas y animalistas, así como los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin de Donostia, Asier Esparza considera una buena noticia que las corridas de toros no figuren en el programa festivo, aunque recuerda que su objetivo es la desaparición total de esta actividad. “Ojalá este sábado llenemos las calles en repulsa de una barbarie prehistórica que no cabe en pleno siglo XXI y menos en una sociedad en teoría avanzada y civilizada”, señala.

Los toros se prohibieron en Donostia durante el gobierno en la ciudad de EH Bildu, que el PNV enmendó con un reestrenó en Illunbe al que acudió como invitado Juan Carlos I. Las posibles prohibiciones están de momento descartadas después de que el Constitucional tumbara la ley catalana que impedía las corridas de toros por invadir competencias del Estado en materia de Cultura. El Tribunal Superior de Justicia vasco tampoco permitió llevar a cabo una consulta popular sobre la prohibición como pretendía el consistorio donostiarra. Así que sin poder contar con el apoyo de los tribunales, lo que hacen ahora los ayuntamientos es 'no apoyar', pero dejar hacer.

En Bilbao, que también tendrá una concentración antitaurina el sábado día 27, la Feria taurina está más asentada y tiene importante prestigio entre los aficionados. Aún así, es un hecho que en los últimos años ha ido descendiendo la afluencia de público a los ruedos y en 2018 perdió 360.000 euros y acumulaba 700.000 euros de pérdidas en cuatro años, por lo que el Ayuntamiento externalizó el uso y la gestión en 2019 por 250.000 euros al año.

La empresa adjudicataria Toreo Arte y Cultura BMF, se ha ocupado de la remodelación de Vista Alegre y tiene ahora puestas las expectativas en que la Feria remonte las cifras este año.

Manuel Martínez, gestor de la plaza de Vista Alegre, asegura que esperan superar los niveles de público de 2019, y de hecho, aseguran que ya se han superado los abonos para la feria que se vendieron ese año, el último en el que hubo corridas de toros que se suspendieron los dos años siguientes por la pandemia. Aunque no quiere dar cifras porque “quedan todavía muchos días de venta”, asegura que al menos tres días de la feria -miércoles, viernes y sábado- “se rozará el lleno”. El aforo de la plaza está en 14.724 espectadores.

Para 'motivar' a los espectadores hay entradas para jóvenes a 10 euros y para jubilados a 20 euros. “Es un espectáculo abierto a todo tipo de público”, señala Martínez, defendiendo que hay precios asequibles para todos los públicos. Aunque señala que los abonos de las localidades más caras, de 1.338 euros para toda la semana de corridas “son los primeros que se venden”.