Podemos e IU quieren negociar sin "líneas rojas" los presupuestos de Urkullu pero adelantan su distancia con un proyecto "continuista"

Los portavoces en el Parlamento Vasco de Podemos, Miren Gorrotxategi, y de IU, Jon Hernández, han mostrado este jueves la "disposición" de la coalición a negociar con el Gobierno de Iñigo Urkullu los presupuestos de 2021 por responsabilidad en un contexto de pandemia y crisis económica. Pero ni su voto es necesario -ni siquiera una abstención- ya que PNV y PSE-EE disponen después de las elecciones de 2020 de mayoría absoluta ni las posturas parecen precisamente aproximadas. Gorrotxategi y Hernández han asegurado que negociarán sin "líneas rojas" pero han dejado claro su disconformidad con unas cuentas "continuistas" -pactadas precisamente por Urkullu con los anteriores dirigentes morados- y que necesitan, más que enmiendas parciales, un "cambio de modelo" en lo económico y también en lo fiscal, aunque esa competencia sea de las Juntas Generales y no autonómica.

"El borrador está muy alejado de nuestro modelo. Pero, a pesar de que no nos gusta, queremos negociar para cambiar la orientación presupuestaria", han dicho desde Elkarrekin Podemos-IU. Será este viernes cuando el consejero de Economía y Hacienda de Urkullu, Pedro Azpiazu, inicie con EH Bildu la ronda con la oposición para hablar de los números. La cita con Elkarrekin Podemos-IU será la próxima semana. Se pueden leer aquí las claves de la propuesta del Ejecutivo.

Sin poner cifras generales a la propuesta económica que lanzarán al Gobierno más allá de querer incrementar las ayudas de vivienda de 250 a 300 euros y de destinar el 25% del presupuesto de Salud a Atención Primaria para lograr consultas en 48 horas, Gorrotxategi y Hernández han asegurado que buscan incidir en reducir la temporalidad en Osakidetza, en un plan de rescate para 'pymes' y hostelería, en impulsar el alquiler en coordinación con las políticas de control de precios del Gobierno central y, en el plano verde, en extender al proyecto Viura (en La Rioja pero gestionado en parte por Euskadi) el veto a Armentia-2, en Subijana de Álava. En la relación inicial de prioridades difundida a las medios de comunicación no constaban iniciativas en materia de igualdad, uno de los ejes de las negociaciones del año anterior, pero Gorrotxategi ha asegurado que también las plantearán en el documento que entreguen a Azpiazu de cara a la reunión.

Podemos e IU han afirmado que negociarán de la mano, aunque se reservan "total libertad" en caso de que una de las partes desee profundizar en un acuerdo y la otra apartarse. El pasado año Podemos y la entonces tercera pata de la coalición, Equo, sí apoyaron al Ejecutivo de PNV y PSE-EE pero IU se mantuvo en el 'no'. A Gorrotxategi no le preocupa que el PNV esgrima que en las Cortes Generales nacionalistas, socialistas y los partidos de Unidas Podemos sí vayan de la mano. Ha dicho no sentirse concernida por ello porque las cifras en Euskadi son mucho menos progresistas, a su juicio. Según sus datos, el gasto público crece en el Estado un "31%", seis veces más que aquí, y el déficit máximo es del 11%, cuatro veces más. "Pensar que se trata del mismo espíritu...", ha dejado caer Gorrotxategi sobre las cuentas de Urkullu.