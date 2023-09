EH Bildu se ofrece como alternativa a Urkullu en Euskadi: “Existe otra forma de hacer las cosas”

EH Bildu se ha presentado al último pleno de política general de la legislatura vasca tras dos buenos resultados electorales en mayo y en julio y con nueva portavoz, Nerea Kortajarena, mientras su predecesora, Maddalen Iriarte, ahora en Gipuzkoa, y los dirigentes Arnaldo Otegi y Pello Otxandiano observaban desde la tribuna de invitados. La coalición se ha mostrado con “gran ambición” para ofrecer un modelo alternativo de políticas más “valientes” -“existe otra forma de hacer las cosas”- pero también ha tendido la mano para encontrarse con el PNV en pactos estratégicos, particularmente en clave nacional vasca, porque “puede haber bases comunes para emprender un camino como país y aprovechar así el momento histórico”.

“Nos han querido hacer creer que no se puede gobernar de otra manera. Los recortes, la privatización de los servicios públicos o los numerosos problemas que afectan al día a día de vascas y vascos no tienen por qué convertirse en algo rutinario. No se puede confundir la estabilidad con la estaticidad. Este Gobierno vive en el comodismo, definido por alguno de vosotros, mitad comodidad y la otra mitad conformismo”, ha solemnizado Kortajarena, que ha negado que haya una “conspiración” para que se produzca un sorpaso.

Ha lamentado también la falta de autocrítica de Iñigo Urkullu en su descargo en el Parlamento Vasco con motivo de la sesión de arranque del curso político. La nueva jefa de la oposición ha recordado que algunas de las promesas para reducir las listas de espera son ya medidas previstas en decretos antiguos que no se cumplen, que el decreto del derecho de la vivienda acumula ocho años de retraso, que la nueva ayuda de emancipación sigue sin existir aunque se haya presentado “nueve veces” o que ha habido un “bloqueo sistemático” de las iniciativas contra la corrupción presentadas tras ejemplos como el 'caso De Miguel'. Ha asegurado que algunas de las estadísticas positivas que ha ofrecido el lehendakari no superarían un “fact checking”, es decir, que no son ciertas.

“Somos inconformistas y críticas con este Gobierno. Es evidente que se van a producir más cambios y de gran envergadura. Y nosotras estamos dispuestas a corresponsabilizarnos y también a liderarlos. Llevamos mucho tiempo reflexionando sobre cómo abordarlos, estamos preparadas y no tenemos ninguna intención de escaquearnos. Pero, permítame, señor Urkullu, que le diga que hay que saber leer el momento, y parece que les está costando. Y decirle también que la lectura sobre el momento actual debe ser sincera y, en consecuencia, muchas veces será incómoda. Y que debe usted asumir que la oposición tiene también la responsabilidad de ser exigente. No le pueden a usted sobrar ni la oposición, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, en definitiva, la ciudadanía que le pone en cuestión”, ha afirmado también.

Y ha agregado: “Nos encontramos ante un momento histórico. Este país, esta nación, necesita de soberanía para afrontar los grandes retos de época. En definitiva, consideramos que la soberanía es quién decide sobre qué y respecto a qué ámbito geográfico. Y eso corresponde a todas las personas que viven y trabajan en Euskal Herria. No es nada nuevo, este país lleva un siglo y medio debatiendo y proponiendo al respecto. Hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de hacerlo, ya que tras los resultados del 23 de julio el debate territorial está y estará sobre la mesa”. Kortajarena ha cerrado la intervención en castellano con una cita de Salvador Allende.