Elaboran un perfil del chico de 14 años detenido en Donostia por liderar la red de difusión de contenidos sexuales explícitos

Un equipo técnico compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales está elaborando un informe sobre el entorno social, familiar y digital del adolescente de 14 años residente en Donostia detenido la pasada semana como presunto cabecilla de una trama que difundía contenidos sexuales explícitos con recién nacidos y adultos, así como mensajes homófobos o “fascistas”. Lo hacía a través de grupos de mensajería cuyos destinatarios eran estudiantes de instituto, principalmente. Se trata de una red que se extendía a diferentes ciudades y comunidades autónomas y en el caso se han solapado investigaciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Ertzaintza. Este informe es preceptivo antes de la adopción de cualquier medida cautelar adicional. Por el momento está en régimen de “libertad vigilada”.

Según explicó el Ministerio del Interior este viernes, en el domicilio del menor apareció el “ordenador principal” que “inició” la creación de estos grupos y “dinamizó” la difusión de esos contenidos. Tenía “archivos de vídeo y foto de alta intensidad” con “bebés, prepúberes y menores edad” practicando sexo “explícito con adultos y otros menores”. Tenía contactos con un centenar de perfiles digitales y había creado un programa informático 'ad hoc' para gestionar los contenidos ilícitos.

La operación viene dirigida por un juzgado ordinario (de adultos) de Colmenar Viejo. Aunque la existencia de estos grupos y las denuncias trascendieron en Donostia en noviembre, también se iniciaron indagaciones en otros lugares. En esta sala han confluido las investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, mientras que no consta que la Ertzaintza llegara a judicializar ningún atestado, aunque visitó los institutos afectados y ha mantenido contactos con la Fiscalía. Sin embargo, el descubrimiento de que el presunto cerebro de este caso sea un menor cambia radicalmente el tratamiento judicial.

Por apenas unos meses este adolescente sí es imputable. Si no hubiese cumplido los 14, sus actos estarían exentos de toda responsabilidad. Las fuentes consultadas indican que es indiferente que pudiera iniciar este engranaje antes de esa edad ya que se interpreta que son hechos “continuados” que se han mantenido hasta el mismo momento de la operación policial. De hecho, uno de los motivos por lo que se precipitaron las detenciones era precisamente que los grupos continuaban activos y difundiendo contenidos similares a los que causaron alarma hace unos meses. Que las principales proveedoras tecnológicas sean extranjeras complica esta causa. 'El Diario Vasco' ha publicado, por ejemplo, que una compañía no accedió a cancelar los grupos al entender que sus títulos no eran indicativos de contener material delictivo.

Al ser menor, será investigado y enjuiciado en una jurisdicción especial. De momento, asume el caso la Fiscalía de Gipuzkoa -donde el joven fue atendido este viernes- y de celebrarse un juicio sería también ante el juzgado de Menores de ese partido judicial. Hay también más menores guipuzcoanos implicados en estos hechos, pero no se han dado excesivos detalles sobre los 12 arrestados y 44 investigados que, en total, forman parte de estas actuaciones. Hay derivadas desde luego en Madrid pero también en Navarra, Sevilla o Toledo. Por lo delicado del asunto, la Fiscalía ya ha encargado a su equipo técnico psicosocial que elabore un diagnóstico completo de este adolescente para conocer a fondo sus circunstancias personales, familiares, escolares, sociales y digitales. Después, se empezarán a tomar decisiones. Si el derecho penitenciario ordinario está orientado a la reinserción y a la reeducación, en el caso de los menores lo está aún con más intensidad.