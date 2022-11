Elkarrekin Podemos-IU pide presupuestar ya en Euskadi 72 millones para prorrogar en 2023 los descuentos al transporte

Los partidos que apoyan al Gobierno de Iñigo Urkullu, PNV y PSE-EE, no han presentado ninguna enmienda para incorporar a los presupuestos de 2023 los 72 millones de euros estimados para mantener el 50% de descuento en los transportes públicos operados por el propio Ejecutivo y por diputaciones y ayuntamientos. Esa cuantía es el máximo en el más extremo de los escenarios, es decir, sin financiación del Estado y con las medidas vigentes todo el ejercicio. Sin embargo, Elkarrekin Podemos-IU sí ha presentado una enmienda para que la ley presupuestaria incorpore una disposición adicional y forzará una nueva votación en este sentido, aunque su rechazo no implicaría la desaparición de las rebajas.

Euskadi prevé una subida del 9% en los usuarios del transporte público al mantener en 2023 el 50% de descuento

La coalición de Podemos e IU, que se atribuye la puesta en marcha de la medida en el Gobierno central, destaca que “ha supuesto un aumento de los usuarios” y una “reducción en el uso del vehículo privado de combustión”. Señala también que es un “abaratamiento” para el día a día de la sociedad en un momento de alta inflación. Elkarrekin Podemos-IU quiere que se recoja por ley el compromiso político votado ya la pasada semana en el Parlamento en forma de proposición no de ley y que incluso se prevea llegar a 72 millones de gasto “en previsión del supuesto de que el Gobierno estatal no prorrogue” la cobertura del 60% de esos descuentos, como ocurre ahora (30% del 50% del billete). EH Bildu también ha señalado públicamente que sería razonable que algunas de las propuestas más importantes estuvieran reflejadas en las cuentas. La coalición, en todo caso, incide con otra enmienda en la incorporación de 12 millones para la gratuidad total del servicio para niños de menos de 12 años, algo que ya ha decretado Vitoria y que entrará en vigor el 12 de diciembre en los servicios municipales, básicamente en los autobuses de Tuvisa.

El consejero-portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, del ala del PNV, ha indicado que el Ejecutivo actuará “cuando se despeje el panorama” por parte del gabinete de Pedro Sánchez, esto es, cuando se sepa si hay o no prorroga también de la parte que abona el Estado. “Continúa siendo una incógnita”, ha dicho. A su lado, el socialista Javier Hurtado ha pedido dedicar menos tiempo “a la toma de decisiones” y más a celebrar la “buena noticia” de que Euskadi mantendrá sí o sí los descuentos en 2023, que son “muy importantes”. Fuentes del ala del PSE-EE del Ejecutivo recalcan que la fórmula jurídica no afectará en ningún caso a la entrada en vigor de las medidas desde el 1 de enero. Explican que en 2022 los descuentos tampoco iban en los presupuestos y que se están aplicando y que hay fórmulas sencillas de cargar el coste con cargo a remanentes, esto es, a partidas no gastadas.