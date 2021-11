'Emakumeak blai', el proyecto que saca a la luz la relación entre las mujeres y el mar en el siglo XX

¿Qué relación han tenido las mujeres con el mar a lo largo de la historia? ¿Ha habido mujeres marineras? ¿Se han dedicado a la pesca? La donostiarra Ane Zulaika realizó estas mismas preguntas cuando fue consciente de que faltaban referencias cinematográficas de mujeres relacionadas con el mar. Así, se le ocurrió llevar a cabo ‘Emakumeak blai’, (‘Mujeres empapadas’, en euskera) un proyecto con el que pretende poner cara y voz a aquellas mujeres cuya historia relacionada con el océano ha estado oculta a lo largo de los años.

“Es interesante sacar a la luz la relación que han tenido las mujeres que se han dedicado a la pesca, las mujeres que han sido remeras o marineras. Mi intención es encontrarlas y que me cuenten su historia. También estoy buscando a pioneras en deportes de agua o mujeres a las que le gustara de forma especial el mar. La intención es que haya testimonios diversos”, cuenta Zulaika a este diario.

El proyecto de Zulaika, que se basará en un cortometraje en el que mostrará la relación de la mujer vasca con el mar en la segunda mitad del siglo XX, ha sido galardonado con el premio Gazte Saria, que otorga La Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) junto a Laboral Kutxa. “Quiero realizar una investigación en torno al archivo, pero dándole una mayor importancia al testimonio de las mujeres que hayan vivido esta experiencia. Recibir el premio ha supuesto un empujón enorme, porque ves que ese interés que para ti es tan fuerte pasa de ser algo personal a algo que interesa también a los demás. Iba a llevar a cabo el proyecto de igual manera, pero gracias al premio podré hacerlo mejor”, asegura.

El premio tiene una dotación económica de 6.000 euros, que Zulaika deberá emplear para desarrollar su trabajo. Para ello, tiene el plazo de un año. Finalizaré con la investigación previsiblemente en abril y luego pasaré a la búsqueda de testimonios. Tal vez de cara a verano empiece a rodar algo. La propia investigación será la que marque los tiempos, pero debe estar terminada para el año que viene”, confirma.

"Su testimonio es parte de nuestro patrimonio"

A pesar de que aún no ha empezado a recopilar los testimonios, a la joven graduada en Comunicación y con un postgrado en Archivo, le consta que en el País Vasco francés vive una mujer que ha sido marinera. “Estoy intentando buscar alguna marinera, tengo a una fichada en Iparralde, pero me está resultando bastante complejo porque el tema de la bibliografía o fotografías puedo conseguirlo, pero encontrarlas a ellas, que sigan vivas y que quieran contarme su historia, es ya más complicado. Es importante también que estén en condiciones de hablar porque al tratarse de momentos duros de su pasado, puede pasar que les recuerde a la Guerra Civil y se cierren en banda o que por la edad tengan pérdidas de memoria y no se acuerden de ello”, lamenta Zulaika.

La autora de ‘Emakumeak blai’ confiesa que tiene dos objetivos con este proyecto. El principal, que las protagonistas se sientan cómodas relatando su historia y que se sientan reconocidas dentro de la sociedad. El segundo, pero no por ello menos importante, es que quien vea el cortometraje reflexione sobre la relación que han tenido las mujeres con el mar a través de la historia.

“Su testimonio es parte de nuestro patrimonio y debemos conocerlo y reflexionar acerca de él. No me quiero meter en el por qué, pero es una realidad que a lo largo de la historia la vida de estas mujeres ha estado oculta. También dedicaré un apartado al tema medioambiental, a hablar sobre cómo han cambiado los puertos y la industria marítima, porque hay muchas personas que desconocen esta realidad”, concluye.