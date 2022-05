La empresa de un cargo del PNV facturó de Educación 17.164 euros en dos contratos con errores en el expediente

El militante del PNV en Gipuzkoa Aitor Elorza dirige el grupo Montai, cuatro empresas dedicadas a la organización de eventos y alquiler de carpas y otros materiales. Durante años ha sido contratista habitual en diferentes instituciones. Según la documentación en poder del Parlamento Vasco tras una solicitud de EH Bildu, una de estas mercantiles, Estali La Karpa, facturó en la pandemia, concretamente en noviembre de 2020, 17.164 euros con dos adjudicaciones directas de 13.340 euros y 3.824 euros, respectivamente, para la instalación de carpas en dos colegios de la localidad guipuzcoana de Tolosa. Sin embargo, en los expedientes de ambos contratos consta cómo el Departamento de Educación cometió un error de calado: en muchos trámites erraba en la denominación de la empresa a la que quería contratar y la llamaba “Estalki”.

Son varios los documentos incorporados a los expedientes en el que figura como adjudicataria “Estalki” y no “Estali La Karpa”, aunque se sabe que es ella por el CIF. En el caso del contrato TXG-058/20, destinado a la “colocación de carpas para cubrir el patio durante las obras del frontón en el IES Orixe BHI de Tolosa (Gipuzkoa)”, el error aparece por vez primera en el informe técnico. En él se apunta a “Estalki” ha propuesto un precio de 11.025 euros más IVA. En la resolución de autorización de gasto y de adjudicación de contrato vuelve a elegirse como empresa proveedora a la inexistente “Estalki”. Éste último está firmado por un alto cargo de Educación, Alfredo Ruiz Huerga, director de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías en el equipo de Jokin Bildarratz. Hasta más de tres meses después no empieza a figurar en el expediente el nombre real de la empresa elegida, Estali La Karpa.

En el contrato TXG-057/20, previsto para la “colocación de carpas para cubrir el patio durante las obras del frontón en el CEIP Samaniego HLHI de Tolosa (Gipuzkoa)”, se vuelven a suceder las mismas circunstancias. De nuevo el informe técnico y la adjudicación no van a nombre de la empresa de Elorza y se insiste con “Estalki”. Por esta segunda adjudicación Educación gastó 3.823,60 euros. Al igual que en la otra tramitación, tuvieron que pasar tres meses para que en los papeles oficiales se recogiera correctamente el nombre de la empresa contratada.

Estos expedientes han sido remitidos al Parlamento por el Gobierno tras una petición de Josu Estarrona, representante de EH Bildu. La solicitud de información pedía una relación de “todos” los contratos adjudicados por el “Gobierno, organismos autónomos dependientes, fundaciones y sociedades públicas a las empresas del grupo Montai (Montai Produkzioak, Denok Zuzenean Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak) en los años 2020 y 2021, con indicación de fecha de contratación e importe”. Daba continuidad a otra solicitud de la pasada legislatura de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga sobre los datos existentes hasta 2020, de donde salió una lista de 377 contratos a estas empresas, en las que además de Elorza trabajan otros cargos públicos del partido.

Como ya publicó este periódico, el Ejecutivo entregó la información a medias. No todos los consejeros han contestado al Parlamento y quienes sí lo han hecho no han seguido un criterio común. Solamente una consejera -y del PSE-EE-, Idoia Mendia, ha hecho público el expediente completo y la relación de facturas con el grupo, un contrato para Lanbide de 13.172,06 euros. Educación y Cultura sí han remitido los expedientes pero no están accesibles en la web de la Cámara. En Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se ha respondido a EH Bildu que busque los datos que solicita en en el perfil del contratante y Seguridad ha remitido un enlace a esta misma plataforma.

Así las cosas, Estarrona ha elevado una queja a la Mesa del Parlamento. “La información ha sido remitida por algunos Departamentos del Gobierno, pero otros no la han remitido, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Reglamento de la Cámara, al no ser completa la información remitida por el Gobierno, este parlamentario solicita el amparo de la Mesa para que el Gobierno remita la información solicitada”, ha registrado Estarrona en una petición que tendrá que ser estudiada en la siguiente reunión del órgano de dirección del legislativo, presidido por Bakartxo Tejeria.