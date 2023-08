Euskadi adapta sobres, papeletas y el voto CERA con la mira puesta en las elecciones autonómicas de 2024

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) recoge este martes una modificación de las papeletas, sobres y otros elementos de cara a las próximas elecciones autonómicas, que no tienen fecha. Se trata de ajustes para corregir errores, para adecuar los textos al “lenguaje no sexista”, para perfeccionar el euskera y hasta para acabar con “erratas de estilo y tipográficas” en los dos idiomas oficiales, aunque no se concretan los fallos detectados. Asimismo, se acopla la normativa electoral vasca a la estatal y se permitirá que los electores del censo CERA en el extranjero puedan acceder a “papeletas descargables” que serán una “alternativa” a la “papeleta habitual”, “con el fin de favorecer que el voto pueda llegar dentro del plazo establecido”.

Asimismo, el decreto publicado recoge que “en las elecciones al Parlamento Vasco el departamento competente en materia electoral del Gobierno vasco realizará las actuaciones materiales oportunas para permitir que las personas electoras ciegas o con discapacidad visual puedan ejercer su derecho de sufragio de forma presencial y accesible conforme al procedimiento específico vigente”. Igualmente, se contempla la posibilidad de que las autonómicas coincidan el mismo día con otros procesos con normativa diferente por ser de competencia estatal. “Se utilizarán los modelos determinados por el Estado en su normativa para estos supuestos. Asimismo, en tales supuestos de concurrencia, y previo informe de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, se podrán adaptar los modelos recogidos en el presente decreto a tal circunstancia”, se indica. Podría darse en 2024, cuando hay previstas elecciones europeas además de las autonómicas.

El decreto autonómico retoca también otros documentos relacionados con el proceso electoral, como las credenciales que reciben los electos que obtienen un escaño en la Cámara vasca. Y se recalcan una serie de garantías para el proceso tales como la necesidad de que haya cabinas privadas junto a cada mesa electoral, que siempre estén disponibles en los colegios papeletas “en número suficiente” de todos los partidos o cómo se ha de manejar la urna para preservar su integridad.