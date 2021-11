Euskadi advierte del "ascenso claro" de la COVID-19: "La situación es preocupante"

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha alertado este domingo de que los datos que deja la COVID-19 en Euskadi y que se actualizarán con detalle este lunes siguen mostrando un "ascenso claro". "La situación es preocupante", ha admitido la titular de Salud, que asegura que "no se está consiguiendo frenar" el incremento de la incidencia, aunque por el momento no se ha detectado ningún positivo de la nueva variante del Sars-Cov-2 denominada ómicron. En las últimas 24 horas, según el adelanto de los datos hecho por la propia Sagardui, habrían aparecido más de 800 casos y 37 personas habrían tenido que ingresar en la red hospitalaria por complicaciones en sus cuadros de COVID-19, incluido un niño pequeño. El viernes se rebasó la tasa de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y este lunes se prevé una fuerte subida.

En cuanto a la UCI, hay 37 personas en estado crítico. Las autoridades vascas se han dado de margen hasta 50 pacientes graves para reactivar la emergencia sanitaria. Sagardui ha indicado que están subiendo los ingresos en las unidades de críticos y que el hecho de que no suban en exceso tampoco hay que tomar como algo positivo, ya que algunas de las camas que están quedando liberadas se deben a fallecimientos. Como publicó este periódico, la situación más problemática se da en los centros sanitarios de Gipuzkoa, cuya tasa de incidencia doblaba ya la pasada semana a la media vasca. Por ello, hospitales como el de Txagorritxu en Vitoria están acogiendo ya los primeros pacientes derivados de UCI.

Euskadi eliminó la publicación diaria de información sobre la pandemia al poner fin, a principios de octubre, a la segunda emergencia sanitaria. Redujo los informes a un boletín semanal que se enviaba los lunes. Sin embargo, el incremento de los casos motivó un cambio de planes y ahora se envían dos partes, los lunes y los jueves. De lunes a viernes, además, el Ministerio de Sanidad ofrece un resumen comparativo de todas las comunidades autónomas, aunque los datos casi nunca son coincidentes con los propios de Osakidetza.

Además de hablar de los datos, Sagardui ha aprovechado un acto en el que ha participado en Bilbao para reclamar a la ciudadanía que cumpla con rigor las medidas de prevención vigentes y ha criticado con dureza a los negacionistas, que han celebrado algunas convocatorias en Euskadi aunque no están teniendo el eco que sí logran en otros países de Europa. "No entiendo esa no evidencia. Todos hemos visto que las vacunas son efectivas, que la mascarilla es efectiva. ¿Qué es lo que no entienden de esa parte? ¿Qué es lo que no entienden de que no sólo se ponen ellos en riesgo sino también a los demás?", se ha preguntado la consejera en voz alta.