Euskadi asegura tener capacidad para administrar un máximo de entre 17 y 20 vacunas por minuto ante el anuncio de una campaña "masiva"

En la última semana, Euskadi ha administrado una media de 16.133 vacunas diarias y, en el fin de semana, 14.584. Los suministros no han sido los mismos que en semanas anteriores y, además, hay 59.187 dosis reservadas, 26.400 de Pfizer, 17.037 de AstraZeneca y 15.750 de Moderna, por lo que el ritmo ha caído. Mas, ¿cuál es la capacidad máxima del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ahora que se anuncian campañas "masivas" desde junio? Un documento enviado hace unas semanas al Parlamento Vasco sitúa el tope diario en 24.460 personas, esto es, 17 vacunas por minuto. Pero en otra respuesta parlamentaria más reciente de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, al representante de PP+Cs Carmelo Barrio se alude a 200.000 semanales, esto es, 28.571 diarias si se "refuerzan los equipos", casi 20 cada minuto.

"En cuanto a los recursos humanos necesarios, actualmente se están utilizando, de media, 107 equipos de vacunación, que suponen 214 profesionales de enfermería y 107 TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería), con los que aproximadamente se pueden inocular unas 160.000 dosis semanales", explica Sagardui a la Cámara. Y añade: "Reforzando estos equipos, se han alcanzado hasta 200.000 dosis semanales y se tiene capacidad de incrementar esa cifra cuando el suministro de vacunas lo requiera".

Sin embargo, el documento anterior de Osakidetza es más concreto y define que ese máximo de 24.460 vacunas tiene un reflejo exacto en las diferentes organizaciones sanitarias en que se divide la comunidad autónoma en función de su población. Así, el máximo de vacunas en la OSI Araba -que agrupa a Vitoria y buena parte del territorio alavés- es de 3.201, en la Rioja Alavesa de 494, en Barakaldo-Sestao de 1.304, en el área de influencia del hospital de Galdakao de 3.102, en la zona del Bidasoa de 972, en Bilbao-Basurto de 3.716, en Debabarrena de 986, en el Alto Deba de 690, en la OSI Donostialdea de 4.105, en la Margen Izquierda y Encartaciones (Cruces) de 1.932, en el Goierri de 1.025, en la comarca de Tolosa de 686 y en el área de influencia del hospital de Urduliz (la Margen Derecha) de 2.249. Añade Sagardui que "Osakidetza cuenta, para afrontar la vacunación masiva de las dosis que se espera que lleguen, con 16 puntos de vacunación de 'alta capacidad', 13 puntos fijos de vacunación (uno en cada OSI) y los centros de salud para personas con dificultades de movilidad". Se puede consultar el listado completo en la tabla adjunta.

Según los últimos datos de este lunes, son ya 350.375 las personas inmunizadas. Es el equivalente al 16,08% de la población total aunque Osakidetza suele elevar el porcentaje al incluir solamente en la población diana a los mayores de 16 años. Los positivos totales en la pandemia son 202.388 y la diferencia es cada vez mayor entre ambos valores. De todos los protegidos, 23.087 lo han sido solamente con una dosis ya sea por el uso de Janssen, que no necesita recuerdo, o por haber pasado la COVID-19 y tener ya anticuerpos.

En cuanto al avance por tramos de edad, el proceso está concluido con todos los mayores de 80 años en sus dos vueltas salvo alguna excepción -no más del 0,9%- y entre los septuagenarios el 95,2% tiene una dosis y el 49,2% la pauta completa. Entre las personas de 60 a 69 años son un 88,4% los que tienen ya un pinchazo y el 7,1% la inmunidad. Al estar recibiendo este colectivo AstraZeneca hasta junio y julio no se completará el proceso. En cuanto a los menores de 60 años, un 28,8% de personas de 50 a 59 tienen ya una dosis y el 8,4% la pauta completa. No obstante, según el informe comparativo del Ministerio de Sanidad, Euskadi sigue siendo la comunidad que está a la cola de todas en protección total de mayores de 60 años, con un 41,3%. La media es del 47,7% y algunas autonomías rozan el 56%.

