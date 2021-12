Euskadi detecta dos brotes de COVID-19 entre pacientes y sanitarios

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha detectado brotes de COVID-19 en dos de sus centros hospitalarios, el de Basurto de Bilbao y entre el personal oftalmología de la comarca sanitaria de Barakaldo y Sestao. En total, son más de una veintena de casos positivos los que ha anunciado este jueves, y han obligado a llevar a cabo cribados, prohibir visitas en diferentes zonas y suspender operaciones no urgentes.

En el hospital de Basurto de la capital vizcaína, se han detectado cinco positivos entre pacientes del pabellón Revilla. Ese mismo complejo ya ha sufrido el impacto del coronavirus en anteriores ocasiones: en junio, un brote con más de veinte positivos entre pacientes y sanitarios coincidió con la fase ascendente de la penúltima ola, mientras que, en octubre, otros treinta positivos condujeron a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a dar un "toque de atención" a la población. Ahora, según se informa desde el Departamento de Salud, son cinco los positivos, todos ellos entre pacientes. Entre las medidas que se han adoptado para hacer frente al brote se cuentan el cierre de la planta Revilla 3 a nuevos ingresos y también la prohibición de visitas, un cribado entre todos aquellos pacientes que han ingresado en el hospital este jueves 9 de diciembre y otro cribado entre todos los profesionales del pabellón.

Al mismo tiempo, en la comarca sanitaria de Barakaldo y Sestao, un cribado ha sacado a la luz una "veintena" de positivos entre el personal del servicio de oftalmología. Fuentes de Salud prefieren no "especular" sobre el origen del brote, aunque remarcan que ya se envió una circular en la que se subrayaba la importancia de que los profesionales no coincidan en eventos y en que se extreme la precaución para que no se contagien equipos enteros. Están todos en seguimiento y tendrán que someterse a una segunda prueba. "Dadas las circunstancias, se cancelará toda la actividad de consultas ambulatorias de Barakaldo y Sestao de oftalmología y parte de las consultas del hospital de San Eloy relativas a oftalmología, así como la actividad quirúrgica programada tanto de mañana como de tarde de este servicio, garantizando la actividad quirúrgica urgente o indemorable", se avisa desde Salud.