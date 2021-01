Euskadi ha incorporado 156 sanitarios al equipo de rastreadores desde octubre, que tiene ahora 489 plazas

En octubre, el equipo de rastreadores de la Sanidad vasca no llegaba a 18 por cada 100.000 habitantes, el ratio que en verano se consideró como óptimo a nivel internacional para poder controlar la pandemia y que en Euskadi llevaría a disponer de unas 392 plazas. Ahora, desde diciembre, hay 156 sanitarios más realizando esas funciones, según un informe enviado al Parlamento Vasco por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a instancias de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. Son 489 profesionales en total frente a 333 y que ahora están dirigidos por Arrate Iturralde desde la dimisión de Ignacio Garitano, que también ejerció durante meses como portavoz del Departamento de Salud para informar sobre la evolución de la COVID-19.

Euskadi dispone de 40 enfermeros gestores de casos, tres más que en octubre. Hay uno más en Álava (que llega a siete), se ha incorporado otro en Donostia (ya son seis) y el tercero da servicio a la zona del Bidasoa (dos en total). En el resto de OSI o comarcas sanitarias la dotación es la misma: 7 para Bilbao, 5 para la zona de influencia del hospital de Galdakao, 4 para Cruces -más dos específicos para Barakaldo y Sestao-, 3 en Uribe Kosta y uno en Debagoiena, Goierri y Tolosaldea. En la comarca de la Rioja Alavesa no hay ningún gestor de casos.

A ellos les da soporte un equipo de apoyo de 449 personas, 153 más que las 296 de octubre. Son 120 enfermeros de apoyo, 104 auxiliares administrativos, 34 trabajadores sociales, 27 telefonistas y 164 de otras categorías, como fisioterapeutas. Por comarcas sanitarias, el reparto queda en 85 profesionales en Donostia, 66 en Bilbao, 62 en Cruces, Barakaldo y Sestao, 56 en Álava y en Galdakao, 35 en Uribe Kosta, 29 en Goierri, 28 en Debabarrena, 27 en Tolosaldea, 24 en Bidasoa y 5 en la Rioja Alavesa.

Sagardui matiza que a ello hay que sumar el personal de Osalan -la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, informó a finales de 2020 de que son más de medio centenar y se dedican a rastrear contagios en el ámbito laboral- y el "otros servicios de Osakidetza y del Departamento de Salud", cuyo número no se detalle en la información enviada al Parlamento. Se habla de equipos de medicina preventiva, salud laboral, vigilancia epidemiológica, prevención de riesgos laborales o personal de estudios e investigación. Quienes no realizan esta función son los 47 profesionales adscritos al denominado Consejo Sanitario, el centro de llamadas que atiende el teléfono general de información, el 900 20 30 50. La consejera asegura que este servicio no se ha externalizado en la pandemia.

Salud defiende que el sistema funciona incluso en fin de semana con "un sistema de guardias" y explica que si la presión de casos es mayor en una comarca que en otra se flexibiliza la dotación. En noviembre, en el pico de la segunda ola, Salud admitió ciertos retrasos en el rastreo, especialmente en Gipuzkoa. Ahora se ha anunciado que se incidirá en el "retrorastreo" para hacer mejor seguimiento del origen de los brotes.