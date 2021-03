Euskadi permitirá saltarse el nuevo confinamiento perimetral municipal si se acredita una reserva con pernoctación en Semana Santa

Dos retoques de última hora de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi (un órgano llamado Labi) han decidido suavizar su previsión de confinar perimetralmente aquellos municipios -o incluso provincias- con una tasa de incidencia de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Para no lesionar los intereses del sector turístico en puertas de la Semana Santa, además de las excepciones laborales o de urgencia, se permitirán los desplazamientos de personas con reserva con pernocta dentro de la comunidad autónoma. Un ejemplo práctico: si Vitoria cerrase por alta incidencia de la COVID-19 un vecino no podría ir a un pueblo alavés a dar un paseo en solitario pero sí a Donostia a pasar unos días si tuviera un alojamiento previamente concertado. Se admitirán como salvoconducto reservas hechas hasta el 26 de marzo, este viernes, y válidas del 1 al 11 de abril. El segundo ajuste libra del riesgo de cierre a Vitoria y Bilbao, ya que se medirá la incidencia el sábado y no el martes que viene, cuando en ambas ciudades la tendencia es alcista y se acerca a 400.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha indicado que el paquete de medidas sigue "recomendaciones" de experto sanitarios y que supone un endurecimiento del escenario. Además, ha insistido en que "es desaconsejable la movilidad y la interacción social". Ha calificado de "tensionada" la transmisión del coronavirus y ha explicado que la "principal preocupación" es la elevada presencia de la variante británica. También ha dicho que se prevé un incremento de la presión hospitalaria sin que se hayan superado del todo los efectos de la ola anterior, la que siguió a la Navidad.

La propuesta explicitada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, ante el repunte de la incidencia de la COVID-19 de las últimas semanas -el quinto pico ya en Euskadi- pasa por bajar de 500 a 400 el umbral a partir del cual se aplican las medidas más duras. Consistirían en limitar allí donde se supere esa tasa la movilidad -con la nueva e importante excepción- y en reducir el horario en el interior de la hostelería solamente para los desayunos (de 6.30 a 9.30 horas) y las comidas (de 13.00 a 16.30 horas). Hay otros retoques, como restringir algunas actividades deportivas. Puedes leer aquí la propuesta concreta, que fue adelantada este jueves.

De aplicarse en estos momentos el umbral de alerta roja en 400, 39 de los 251 municipios podrían verse afectados. Serían los alaveses Ayala, Berantevilla, Elciego, Elvillar, Iruña de Oca, Laguardia, Leza, Maeztu, Moreda, Navaridas, Okondo, Urkabustaiz y Zigoitia; los vizcaínos Aulesti, Berriz, Elorrio, Ermua, Galdames, Ibarrangelua, Izurtza, Mallabia, Muskiz y Ondarroa; y los guipuzcoanos Abaltzisketa, Amezketa, Ataun, Baliarrain, Beasain, Berrobi, Ezkio-Itxaso, Lazkao, Legorreta, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Orendain, Zaldibia y Zegama. En el caso de los que tengan más de 5.000 habitantes el semáforo se activa de manera automática. En los más pequeños, en cambio, se tendrá en cuenta la situación de su comarca sanitaria.

En el caso de las grandes ciudades y los territorios, es Álava la que encara esta nueva fase con la incidencia más alta (328) y Vitoria llega incluso un poco más alto (341), lo que podría abocarla al cierre en Semana Santa con los días que faltan. Bilbao también se sitúa en niveles más elevados (326) que Donostia (160). No obstante, el hecho de que se tomen como dato de corte los datos del sábado 27 y no los del martes 30 'salvan' a las dos ciudades más pobladas. Es más, la siguiente revisión de medidas no llegará hasta el 6 de abril, ya superados los festivos y en plena semana de Pascua.

