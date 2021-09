Euskadi se propone el reto de reducir a cero los accidentes de tráfico mortales en 30 años

En Euskadi en el año 2000 fallecieron un total de 200 personas en las carreteras. A día de hoy, la media anual de fallecidos ronda los 50. El objetivo del Gobierno vasco es reducir ese número a la mitad para el año 2030 y a cero para el 2050. Son dos de las claves del nuevo “Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2025” presentado este miércoles en Bilbao.

"Euskadi es uno de los países con menor tasa de personas fallecidas o heridas graves en accidentes de tráfico por millón de habitantes en Europa, cuenta con una tasa de 23, un punto por encima de Suecia, con la tasa más baja, de 22", ha detallado el vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

A pesar de destacar que la tendencia de los accidentes de tráfico en Euskadi continúa en descenso, Erkoreka ha explicado que el Gobierno vasco no se conforma con esas cifras. "No somos autocomplacientes, al revés. El Gobierno vasco ha asumido el exigente compromiso de la Declaración de Estocolmo junto con los países más avanzados y desarrollados de Europa. Es la denominada Visión Zero, que significa que para el año 2050 queremos que Euskadi tenga cero accidentes mortales o con víctimas graves. Los accidentes mortales son una crisis que no nos podemos permitir", ha apuntado el vicelehendakari, que ha indicado que los accidentes de tráfico en Euskadi son la principal causa de muerte de niños y jóvenes de entre 5 y 29 años.

El nuevo plan, cuya presentación también ha contado con la presencia de la Directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, marca la estrategia del Gobierno vasco los próximos 4 años para contribuir al bienestar y la seguridad en carreteras. Para ello, se trabajará en la promoción de la seguridad vial, la fluidez en el tráfico y la movilidad segura y sostenible basada en la prevención, la coordinación y la corresponsabilidad institucional y ciudadana.

"En Euskadi la tendencia es descendente. Estamos en una horquilla de 40 y 50 personas fallecidas al año en los últimos años", ha explicado Díaz de Corcuera que ha apuntado como motivos principales para los accidentes las distracciones en la conducción, que se producen "sobre todo por el mal uso del teléfono móvil", el consumo de alcohol y drogas y la velocidad inadecuada, "esa velocidad que no está en consonancia con las circunstancias de la vía en el momento de la conducción".

Para llevar a cabo el plan, el Gobierno vasco propone una inversión de 12 millones de euros al año hasta 2025, más de 50 millones en total. "Este importe va a permitir avanzar en el necesario salto tecnológico en materia de tráfico y seguridad vial de manera que, durante los próximos cuatro años, se prevé la implantación de nuevas herramientas digitales que permitan que las vías sean más seguras. Se aprovecharán todas las potencialidades TICs para monitorizar las vías", han explicado.

En este sentido, han destacado un proyecto por valor de 400.000 euros para instalar "nuevos equipos de conteo y clasificación de vehículos" en las carreteras que son competencia del Gobierno vasco. "Van a permitir la mejora tanto la calidad como la cantidad de datos de tráfico. Son nuevos sistemas de tratamiento y análisis que utilizarán las técnicas habituales de ingeniería de tráfico, pero también las nuevas basadas en inteligencia artificial. Es un proyecto que contribuirá a mejorar la planificación de la gestión del tráfico", han detallado.

Déficit de 800 efectivos en la Ertzaintza

Preguntado por si esta nueva estrategia va a necesitar un aumento en el personal de Tráfico, Erkoreka ha explicado que dentro de la Ertzaintza hay una unidad específica de Tráfico que se ocupa de gestionar todo lo que tiene que ver con el tráfico. "Una unidad que está suficientemente dotada", pero que como consecuencia del cambio generacional hay un déficit en la plantilla de 800 efectivos, que son personas que se han jubilado o se han dado de baja y van a ser sustituidas por las nuevas promociones que salgan de la academia Arkaute. "Puede ser que en ese contexto, como en otras unidades de la Ertzaintza, haya un déficit de personal en las unidades de tráfico", ha concluido.