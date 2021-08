Euskadi quiere tener al 100% de los vacunables con una dosis en tres semanas y llama a ocupar 74.000 citas libres

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha confiado en que Euskadi logrará tener con al menos una dosis al 100% de la población vacunable (mayores de 12 años sin contraindicaciones) en un plazo aproximado de tres semanas, lo que llevaría el final de la histórica campaña de protección contra la COVID-19, iniciada el 27 de diciembre de 2020, a mediados de octubre, cuando los que reciban Moderna a mediados de septiembre sean citados para la segunda dosis 28 días después. Ahora mismo se ha llegado ya al 86,6% con esa cobertura y están con la pauta completa el 71,71% de los vascos, 1.562.056 personas. En la última semana se han administrado 82.780 dosis (unas 11.825 diarias de media) por 98.129 de la anterior (14.018 de media).

Euskadi amplía al 50% el aforo en el interior de la hostelería y permitirá un 30% de público en los estadios de fútbol

Sagardui ha instado a quienes todavía no han acudido a su vacunódromo a que pidan cita. "En estos momentos tenemos alrededor de 74.000 citas disponibles", ha afirmado la titular de Salud. En todo caso, ha destacado la respuesta muy positiva de los que han pasado la enfermedad recientemente tras el cambio de protocolo que permite adelantar su inmunización (de un solo pinchazo) de seis a dos meses después del positivo. "47.230 han cumplido ya los dos meses y 17.257 ya han sido vacunados y 5.283 han solicitado ya cita para los próximos días. La campaña de vacunación va bien", ha explicado Sagardui, que ha comparecido en rueda de prensa este lunes tras una reunión del Labi en la que se ha aprobado la relajación de algunas restricciones por la mejora de la incidencia.

Los datos constatan la caída de los casos tras un pico de más de 850 por cada 100.000 habitantes en 14 días a finales de julio. Este lunes esa tasa está en 340, un nivel de alerta naranja que es común a los tres territorios. Los positivos notificados en las últimas 24 horas han sido 296, con una tasa de positividad del 6,5%. Los infectados se reparten en 149 en Bizkaia, 98 en Gipuzkoa y 44 en Álava, así como cinco casos más o de fuera o de personas sin residencia conocida. El R0 marca un promedio de 0,78 positivos generados por cada caso, lo que muestra una tendencia de contracción de la pandemia que dura ya cinco semanas. Respecto a la transmisión de las variantes, sin ofrecer cifras detalladas, Sagardui ha indicado que delta representa el 90% de casos del Sars-Cov-2 y que no han aparecido nuevas mutaciones en Euskadi, si bien "la red de diagnóstico de Osakidetza" sigue "alerta" para "tratar de detectar cualquier modificación".

En los centros hospitalarios hay 294 personas ingresadas, 74 de ellas con cuadros graves en la UCI. Preguntada si la presión asistencial ha superado ya el máximo de esta oleada, Sagardui ha optado por ser prudente. "Es fluctuante. Hay ascensos acompañados de descensos. Esperamos estar en el ámbito de los máximos, pero no hablaría de haber superado el pico. No me gusta hacer ningún tipo de elucubración. Tenemos unos datos de ocupación importantes. Seguimos manteniendo un número alto de positivos diarios y una tasa de incidencia lejos de los objetivos. Preferiría que vayamos día a día. [La bajada de contagios] No nos debe llevar a pensar que está superada [la pandemia]", ha reflexionado Sagardui.

