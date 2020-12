Euskadi redobla la apelación a la prudencia tras bajar un escalón el nivel de alerta y tener la menor positividad desde julio

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha hecho coincidir la publicación de unos datos "buenos" sobre la evolución de la COVID-19 en Euskadi -el gran titular es que este jueves se baja de alerta naranja a alerta amarilla después de meses y que la positividad es la mejor desde julio- con una comparecencia extraordinaria para seguir apelando a la prudencia en puertas de la Navidad y de la llegada de las primeras vacunas de Pfizer. "Los datos son buenos pero eso no quiere decir que estemos bien", ha enfatizado la titular de Salud, que se ha resistido a contestar a los periodistas si el Gobierno vasco valora dar marcha atrás a algunas de medidas más flexibles autorizadas para el inminente período vacacional, una puerta que ha abierto el Ministerio de Sanidad.

Sagardui ha explicado que este viernes por la mañana se reunirá el comité técnico que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (denominada Labi por sus siglas en euskara) y que el Ejecutivo esperará a su dictamen para adoptar decisiones. Por el momento, fuentes oficiales del Gobierno indican que no está en la agenda ninguna reunión extraordinaria de la mesa de crisis, pero la volatilidad del coronavirus les obliga a caminar con pies de plomo y a no cerrar la puerta a tener que tomar decisiones antes de Nochebuena. La consejera ha repetido que la monitorización es "diaria". Se puede leer aquí una guía sobre las medidas en vigor.

Este jueves no hay indicador que no evolucione de manera favorable salvo las defunciones, de las que no se ofrece información diaria. Desde el 14 de octubre la tasa de incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes en 14 días) no estaba tan baja, por debajo de 300. Eso supone que Euskadi baja a alerta amarilla de transmisión del Sars-Cov-2. Sin embargo, dos de los tres territorios siguen en alerta naranja, Gipuzkoa con 323 y Álava con 387. En este último caso la tendencia ha sido negativa en las últimas jornadas pero en las últimas 24 horas parece haberse cortado el repunte. Sagardui, en todo caso, ha asumido la necesidad de esperar datos de más días para extraer conclusiones, ya que la tendencia de la última semana sigue dando muestras de "estancamiento".

Doce localidades con la hostelería cerrada

Además, hay cinco localidades en alerta roja (tasa por encima de 500). Son Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón, Azpeitia, Beasain y Ordizia, todas en Gipuzkoa. Existe una automatismo que obliga mantener cerrada la hostelería en estos casos. A estos pueblos se unen otros más pequeños como Aramaio, Eskoriatza, Iruña de Oca, Segura, Zaldibia, Zigoitia y Zuia, que tienen menos de 5.000 habitantes y que se estudian caso por caso ya que se les aplica el sistema de alertas de colores. Güeñes, en Bizkaia, es el único pueblo con semáforo verde, es decir, con una tasa óptima de incidencia, por debajo de 60. Al margen de la tasa de incidencia, hay otro indicador relevante en epidemiología para medir el impacto de un virus. Es el R0, que mide los casos que origina cada positivo. Sigue en valores negativos, por encima de 1, lo que indica que cada paciente multiplica la enfermedad y que la pandemia se expande. Pero este jueves es el primer día en que baja. Se queda en 1,04.

En las últimas 24 horas el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 396 nuevos positivos, solamente el 3,1% de las 12.572 pruebas realizadas. Es la mejor tasa de positividad desde finales de julio. Tiene mucho que ver que en el hospital de Txagorritxu y en las localidades de Arrasate-Mondragón y Aramaio se están haciendo miles de pruebas en sendos cribados, que habitualmente arrojan tasas muy bajas y descompensan la media. Sagardui no ha considerado prematura dar datos de estos cribados hasta conocer resultados más concluyentes.

Los casos se reparten en 177 en Bizkaia, 138 en Gipuzkoa, 79 en Álava y 2 de fuera de Euskadi o sin residencia conocida. Los sintomáticos son el 31,9% y, por edades, la mayor incidencia se da en los mayores de 80 años. En cuanto a los escolares, son 34 los centros educativos con casos y 79 las aulas cerradas, el 0,45% del total. Hasta el domingo sumaban ya 111.675 los casos totales registrados en Euskadi desde febrero, 50.544 en Bizkaia, 35.527 en Gipuzkoa y 14.913 en Álava. De ellos, 2.839 se han saldado con resultado de muerte. Desde el 31 de octubre, no ha habido día con menos de 9 muertes diarias en Euskadi y el máximo ha sido 24. En cuanto a la situación hospitalaria, la ocupación de la UCI continúa en descenso -98 pacientes-, en las últimas 24 horas ha habido menos ingresos -pero aún fueron 36- y los hospitalizados totales son 433.