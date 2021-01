Euskadi registra en 2020 7.000 accidentes de trabajo menos que el año anterior por el parón de la pandemia

Euskadi contabilizó de enero a noviembre del pasado año 28.844 accidentes laborales con baja, lo que supone 7.089 menos que en los once primeros meses de 2019, descenso al que ha contribuido la caída de actividad motivada por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, esta reducción del 19,7% de la siniestralidad solo se ha traducido en cuatro víctimas mortales menos (24 hasta noviembre de 2020 por las 28 de 2019), según datos de Osalan recogidos por Europa Press. Estas cifras incluyen tanto los siniestros en jornada de trabajo, como los registrados 'in itinere', además de las recaídas. Los accidentes en jornada en el periodo enero-noviembre del pasado año ascendieron a 24.697 (-18,8%) y los contabilizados 'in itinere' a 2.936 (-22%).

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo fue Servicios (12.605 accidentes), seguido de la Industria (8.430 siniestros), Construcción (3.140 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (522 bajas). Del total de accidentes en jornada de trabajo, 24.523 fueron leves (-18,9%), 154 graves (+3,4%) y 20 mortales (cuatro menos que en 2019). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 2.906 (-22%), hubo 26 graves (38 en 2019) y cuatro víctimas mortales, las mismas que un año antes.

Por otra parte, Euskadi contabilizó en los once primeros meses del pasado año 1.128 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un descenso del 19,6 por ciento con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2019. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 1.081, un 29,1 por ciento menos que las 1.525 enfermedades sin ausencia laboral contabilizadas en el periodo enero-noviembre de 2019.