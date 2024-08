El extenso Gobierno de Pradales obliga también a hacer obras en la sede de Lakua para acomodar a todos los consejeros

El lehendakari, Imanol Pradales, creó el Gobierno más extenso de la democracia en Euskadi. Está acompañado de quince consejeros, diez del PNV y cinco del PSE-EE. Son cuatro más, dos por partido, que los que tenía Iñigo Urkullu. Es conocido que el Parlamento Vasco está de obras para hacer una simbólica reforma del hemiciclo porque el gabinete, literalmente, no cabe en la bancada del Ejecutivo de toda la vida. Gastará 47.496,23 euros en montar este verano dos escaños y en realizar otros ajustes. Pero no menos problemática es la situación en la sede administrativa del Gobierno vasco en Lakua. Allí tampoco había despachos para todos los consejeros y allí también se están haciendo obras. Un dato: la nueva consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, ha sido acogida en dependencias de Salud hasta que esté listo su departamento. Por el momento, no hay un dato preciso o estimado del coste de estas operaciones.

Los miembros del Gobierno tienen derecho a un espacio llamado “área del consejero” que incluye un gran despacho, espacio para su personal de confianza más directo (secretario y jefe de gabinete), una zona de reuniones, servicios básicos y un archivo departamental. Cada consejero dispone también de un coche oficial y de tres escoltas.

“Estamos 'work in progress'. Obviamente somos más y necesitamos más espacio. Atendemos sobre la marcha las necesidades que se van dando”, explican fuentes del área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, los responsables de personal y mantenimiento bajo la batuta política de María Ubarretxena, de la parte del PNV del bipartito. Septiembre parece un horizonte razonable para que todas estas cuestiones de intendencia estén resueltas, según varias fuentes.

En la nueva estructura han aparecido cuatro nuevas carteras. La de Iñaki Arriola se ha partido en dos, una para Vivienda y otra para Transportes. La primera, con Denis Itxaso al frente, se ha quedado en las oficinas anteriores. Mientras, el equipo de García Chueca tiene que ser reubicado. Temporalmente, han encontrado acomodo en Salud. Fuentes del equipo de Alberto Martínez indican que tenían unas dependencias muy grandes, dos alas en la planta cuarta del edificio moderno del complejo (Lakua II). Por ello, el viceconsejero de Salud, ahora Enrique Peiró, ocupaba un espacio de consejero. Es ahí donde se ha acomodado García Chueca y un reducido grupo de colaboradores mientras Peiró se ha instalado en la mesa de un asesor. En Salud creen que “a finales de septiembre” podría estar ya reformado el nuevo espacio pero se dicen cómodos con su invitada.

A otra socialista, María Jesús San José, también le están preparando un despacho para la nueva cartera de Justicia y Derechos Humanos. “Provisionalmente” ocupa lo que antes era el despacho de la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre. El antiguo departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales también se ha dividido. La primera pata (Emakunde) se ha ido a Presidencia, la segunda la controla ahora el PSE-EE y Nerea Melgosa se ha quedado únicamente con la parte social, rebautizada como Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Melgosa, lógicamente, ha mantenido su despacho y es a San José a la que ha tocado realojar. “Ahora estamos al fondo del todo. Esperamos estar bien situados en septiembre”, bromean en su equipo, aunque aseguran que esto son cuestiones “menores” y normales dentro de una gran reorganización.

Amaia Barredo es la nueva consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Se trata de una de las patas de la antigua cartera de Arantxa Tapia. La otra, la de Industria y Medio Ambiente, la dirige Mikel Jauregi. En el equipo de Barredo indican que como Agricultura tenía ya una entidad propia fuerte con anterioridad no han tenido problemas logísticos. Están trabajando con normalidad desde el principio, indican.

Casi misterioso es qué está ocurriendo con el área de Ciencia, Universidades e Innovación, una cartera liderada por el exrector de la UPV/EHU Juan Ignacio Pérez Iglesias que sale de Educación para darle más realce político. No consta que Pérez Iglesias haya nombrado a nadie para su equipo y ni siquiera hay una referencia de comunicación aún para tratar temas relacionados con estas materias. Todo seguirá igual al menos hasta finales de mes. Será el 29 de agosto cuando se celebre el próximo Consejo de Gobierno. El Ejecutivo está oficialmente de vacaciones en lo que a reuniones semanales se refiere y, por lo tanto, no se formalizarán hasta entonces más nombramientos. “It is very difficult to become a politician and continue to be a citizen” ('es muy difícil convertirse en un político y seguir siendo un ciudadano'), ha publicado en redes sociales Pérez Iglesias.